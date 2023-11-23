《王冠6》稱霸Netflix英語節目收視榜 《殺手》蟬聯電影冠軍

《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導、《被奪走的12年》米高法斯賓達（Michael Fassbender）主演的《殺手》，蟬聯英語電影榜冠軍，而且以2230萬觀看次數，成為上周Netflix最多人收看的作品。《今個聖誕無得彈！》和《魔物獵人：公會傳奇》則分佔亞季。非英語電影方面，上周五（17日）上架的韓片《毒戰寒流2》以560萬觀看次數稱冠，之前的冠軍法國片《女盜三人行》跌落亞軍，《愛上加密幣女王》則位列第3。第4至10位順次為西班牙片《Summer Vacation》、印度《亂世勇兵》、巴西《叛侶的祝福》、日本《深不見底愛情海》、西班牙《無處逢生》、比利時《聖誕家族3》及波蘭《被遺忘的愛》。巴西劇《罪孽深種》以650萬觀看次數在非英語節目榜稱冠，意大利《血色羅馬：風雲再起 》及法國紀錄片集《桃色風波：美妝帝國女首富秘聞錄》分佔亞季；上星期只有3齣韓劇上榜，分別是順次排第4至6位的《無人島的Diva》、《精神病房也會迎來清晨》及《大力女子姜南順》。