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娛樂

《王冠6》稱霸Netflix英語節目收視榜 《殺手》蟬聯電影冠軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布11月13至19日收視，以已故英女王伊利沙伯二世為主角的《王冠》第6季，上半部4集上周四（16日）首播，短短4日錄得1110萬觀看次數，在英語節目榜登頂。另外僅兩劇上榜，分別是位列季軍的《呼喚奇蹟的光》及排第6位的《地產孖寶7》；其餘亞軍的《Matt Rife：躺著也中槍》是清談節目，位列第4、5、7及第9位的《黑幫大佬速成指南》、《逃離雙焰宇宙：真愛陷阱》、《Robbie Williams傳奇25年》、《地球萬物軌跡》，均是紀錄片集。排第8及第10的《獨角獸學院》及《藍眼武士》則是動畫。

《七宗罪》大衛芬查（David Fincher）執導、《被奪走的12年》米高法斯賓達（Michael Fassbender）主演的《殺手》，蟬聯英語電影榜冠軍，而且以2230萬觀看次數，成為上周Netflix最多人收看的作品。《今個聖誕無得彈！》和《魔物獵人：公會傳奇》則分佔亞季。非英語電影方面，上周五（17日）上架的韓片《毒戰寒流2》以560萬觀看次數稱冠，之前的冠軍法國片《女盜三人行》跌落亞軍，《愛上加密幣女王》則位列第3。第4至10位順次為西班牙片《Summer Vacation》、印度《亂世勇兵》、巴西《叛侶的祝福》、日本《深不見底愛情海》、西班牙《無處逢生》、比利時《聖誕家族3》及波蘭《被遺忘的愛》。巴西劇《罪孽深種》以650萬觀看次數在非英語節目榜稱冠，意大利《血色羅馬：風雲再起 》及法國紀錄片集《桃色風波：美妝帝國女首富秘聞錄》分佔亞季；上星期只有3齣韓劇上榜，分別是順次排第4至6位的《無人島的Diva》、《精神病房也會迎來清晨》及《大力女子姜南順》。

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