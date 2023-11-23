明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

新《龍威小子》《功夫夢》開拍 成龍賴夫馬奇奧合作 招募新演員

【明報專訊】1980年代講述美國青少年學習空手道的《龍威小子》（Karate Kid）大受歡迎，一連拍了3集，2010年成龍翻拍成《功夫夢》，並把故事背景遷移內地；據美媒報道《龍威小子》重啓拍攝計劃，《龍》片主角賴夫馬奇奧（Ralph Macchio）伙拍成龍演出，兩人還拍攝了片段，公開招募男主角。

《龍威小子》講述賴夫馬奇奧飾演的15歲少年Daniel隨母親從新澤西州遷往加州洛杉磯居住，面對陌生環境，更受同學欺凌，直到跟隨日裔移民宮城先生學習空手道及參加賽事，為Daniel帶來重大改變。該片1984至1989年共拍了3集，總票房超過2.3億美元。

2010年，《魔都獵人：骸骨之城》導演夏域斯華（Harald Zwart）把《龍威小子》翻拍成《功夫夢》，故事背景改為北京，當年森田則之扮演的宮城先生，改為成龍飾演的韓先生，賴夫馬奇奧的Daniel一角，則由金像影帝韋史密夫（Will Smith）的兒子積頓（Jaden Smith）頂上；不過新舊版本的故事脈絡相若，講述積頓隨母親遷居北京後遭受欺凌，直到跟隨韓先生學習武術，並在大賽中打敗對手奪冠。《功夫夢》當年票房理想，全球收超過3.59億美元（約28億港元）。

「中年」龍威小子演《眼鏡蛇道館》

羅拔馬克卡文（Robert Mark Kamen）編劇的《龍威小子》，其後由賴夫馬奇奧監製及主演，翻拍成劇集《眼鏡蛇道館》（Cobra Kai），首兩季在YouTube播出，其後於影視串流平台Netflix上架，故事則講述Daniel及當年其手下敗仗Johnny（威廉薩卡飾）人到中年，各有家庭，透過Johnny重開道場，與Daniel及他們的傳人再次較量。《眼》劇自2018年首播後大受歡迎，已一連推出了5季，並獲艾美獎提名。Netflix早前宣布會開拍第6亦是最後一季，不過上架日期未定。未知是否因此萌生重啓電影拍攝的念頭，據美媒報道，新片將由拍過《X你的世界末日》、《不了》等劇的祖拿芬安韋素（Jonathan Entwistle）執導，《比得兔》洛里巴（Rob Lieber）編劇，故事內容暫時保密，亦未知是否會把《眼鏡蛇道館》劇情加進片中，唯一確定的是成龍和賴夫馬奇奧有份參演，兩人將再次扮演韓先生及Daniel，更拍攝了短片上載到YouTube頻道，呼籲有興趣參演的青少年把試鏡片段上傳到KarateKidCasting.com。新《龍威小子》預計明年12月13日上映。

相關字詞﹕眼鏡蛇道館 賴夫馬奇奧 成龍 功夫夢 龍威小子

上 / 下一篇新聞