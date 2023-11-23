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娛樂

【娛樂場】高先電影院12月「Screen Monday」先睹《富都青年》 《萬里千尋》導演現身映後會

【明報專訊】第60屆台灣金馬獎周六（25日）假台北國父紀念館舉行，其中馬來西亞片《富都青年》獲7項提名成大熱，男主角吳慷仁入行16年首次入圍爭影帝。《富都青年》12月7日正式在港上映。高先電影院11月25、26日優先場放映，讓港戲迷先睹為快；同時預告12月「Screen Monday」上映的精選電影除《富都青年》外，還有美籍華人張偉民執導的紀錄片《萬里千尋》和康城金棕櫚獎得主法國電影《墮下的對證》。《萬里千尋》有映後分享會，導演張偉民將出席提及拍攝過程跟難忘事。

《萬里千尋》記錄被譽為五百年來第一人的中國畫大師張大千（1899年-1983年）漂泊海外半生的故事。張大千1949年選擇自我放逐遠離故土，在異國他鄉度過了他生命的最後30年。《萬里千尋》探究和表現了這名東方畫家在海外後半生藝術和精神求索，從而感受張大千從東方走向西方，成為具有全球影響力的藝術家的心路歷程。此片獲第47屆聖保羅國際電影節最佳國際紀錄片。

長達12年的尋找故事

導演張偉民於San Francisco State University（三藩市州立大學）任教，拍《萬里千尋》源於該校藏有記錄張大千作畫的「一堆塵土飛揚的16毫米膠片」引起她的關注。張偉民歷時12年尋訪張大千從中國到阿根廷、巴西，再至德國、法國、美國，晚年落腳台灣的足迹，拍了200多個小時素材。張大千旅居巴西17年，在聖保羅市郊摩詰鎮建造中式園林「八德園」，他在此創作《長江萬里圖》、《黃山圖》和《思鄉圖》等傳世珍品。影片中張大千的女兒張心瑞回顧父親何以在聖保羅擇地而居，張大千女弟子沈潔亦受訪述往事。

揭夫妻矛盾關係

《墮下的對證》獲康城影展最佳電影金棕櫚獎，影評網站「爛番茄」有96%，獲高度評價。故事講述德國作家Sandra（Sandra Hüller飾）與法國丈夫 Samuel（Samuel Theis飾）和11歲兒子Daniel（Milo Machado Graner飾）在法國阿爾卑斯山偏遠小鎮過着與世隔絕生活。當Samuel被發現死在小木屋雪下，警察調查Samuel死因可疑而被推定為謀殺案，Sandra成為主要嫌疑人。當中的審判不僅調查Samuel之死，更是深入了解Sandra與Samuel的矛盾關係。

無證外勞悲歌

金馬獎大熱《富都青年》講述沒有公民身分證的兄弟阿邦（吳慷仁飾）和阿迪（陳澤耀飾），在混雜外勞聚居的富都巴剎老社區苟且偷生。哥哥啞巴阿邦認命任勞任怨，只求生活安定，弟弟阿迪不甘向命運低頭，違法販賣假證件，只想賺到錢帶哥哥離開這厭惡地方。過着不平等生活的兩人因熱心社工佳恩協助，追查兄弟原生父母和出生證明資料導致一場意外發生，讓阿邦和阿迪再次陷入水深火熱的命途。

高先電影院12月「Screen Monday」

《富都青年》12月4日

《萬里千尋》12月11日

《墮下的對證》12月18日/20日

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