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娛樂

為電影配音拍宣傳片 何啟華搞喊鄭欣宜

齊為迪士尼動畫配音 何啟華一句說話令鄭欣宜感動眼濕濕

【明報專訊】鄭欣宜早前被指受情緒困擾患抑鬱，向公司請假暫停所有工作，專心靜養不見人。神隱大半年的她最近開始逐步復工，繼參演好友許廷鏗新歌《一場同學》MV後，又為慶祝迪士尼100周年動畫電影《星願奇緣》（Wish）粵語版配音。

欣宜為女主角雅莎（Asha）配音，ERROR成員何啟華（阿Dee）聲演山羊華倫天奴（Valentino），二人曾數度合作變熟稔，今次再合作默契十足。兩人為電影拍宣傳片分享心中願望，阿Dee感性說：「想Joyce（欣宜）開開心心做自己想做的事。我知不開心有好多原因，但我們要更堅強，一齊努力。」欣宜聽罷大為感動，稱跟阿Dee合作每次都好開心，然後忍不住眼濕濕，被搞喊的她與阿Dee擁抱互相鼓勵。

阿Dee想成為影帝

談到《星願奇緣》女主角擁令願望成真力量，欣宜記起人生第一個願望是與全家人一起去主題樂園遊玩，當年首次與母親（沈殿霞）和婆婆同行到樂園，留下美好回憶。她認為有時許願是一種向前推動力或目標，又想阿Dee過兩招，教她怎樣可以更幽默，成為搞笑之人。

阿Dee自爆小時候夢想成為老師，入行後願望有變，「我希望有一日能成為影帝，不是要獎，而是想得到大家認同，所以任何一款影帝都可以」。

娛樂組

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