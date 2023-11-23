陳家樂呻遭「婆媳聯盟」針對衛詩雅無意當龍年新娘

金燕玲十分友善

陳家樂和衛詩雅承認面對大前輩金燕玲有壓力，加上導演常恐嚇二人記得要背好對白，完全不敢鬆懈。衛詩雅說：「與金燕玲姐姐見面前一日，緊張得連應該穿什麼顏色衫也周圍問人，見面時真的感到對方的氣場，認識後發覺她十分友善，一點也不麻煩，只是有要求，我們更成為朋友。」

已為人夫的陳家樂稱現實中母親與太太連詩雅不但沒有婆媳糾紛，更會聯成一線掉轉槍頭針對他，「媽媽諗法是我終於有人要，成日話要對家嫂好啲」。陳家樂拍攝《不日成婚2》期間向連詩雅求婚，笑稱當時與衛詩雅傾求婚細節忘記關咪，秘密被ViuTV報道出來，懷疑是岑珈其爆料。

等衛詩雅大肚拍第三集

陳家樂透露導演想等衛詩雅生小朋友，跟她入產房開拍第三集，衛詩雅稱還未有恨嫁的心，陳家樂即爆拍檔要等另一半主動開口求婚。

問衛詩雅想不想當龍年新娘？她說：「被陳家樂的婚禮嚇怕了，總之我結婚不會搞咁大。當這個人出現，時機好、風水又夾到，最緊要是咁啱我得閒，我是工作行先，如果拍緊戲時求婚，我一定會鬧他，要夾一夾時間。」

記者：林祖傑