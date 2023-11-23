自嘲叔父輩 伙馮德倫夾Band睇時機 謝霆鋒聞陪王菲過聖誕笑而不語

記者：鍾一虹

謝霆鋒前晚現身Band騷決賽，表示非常期待睇樂隊表演，覺得香港需要有人支持樂隊發展，公司搞這個騷充滿誠意和有心，「Hip Hop威咗咁耐，係時候要支持下Rock友」。今次由老闆楊受成帶謝霆鋒看比賽，對方是否希望他開騷？謝霆鋒笑說：「唔開住啦，專心拍戲，手頭上仲有幾部戲未完成，𠵱家同華哥（劉德華）合演《怒火漫延》要拍到1月中，中間要搭景，可能有一星期空檔。」會否忙裏偷閒到內地見女友王菲？他笑而不語。

12月赴澳門獻廚藝

提議他跟老友馮德倫夾Band，謝霆鋒哈哈笑說：「我們已是叔父輩，待有機會睇時間才考慮。」謝霆鋒前晚坐足全晚睇比賽，表演嘉賓樂隊Yusobeit獻唱重新改編他的歌曲《玉蝴蝶》，謝霆鋒聽到自己首本名曲感意外，不單跟全場觀眾一起站立支持，聽完更報以熱烈掌聲。

謝霆鋒除拍戲外，還忙兼顧飲食生意，品牌「鋒味」12月9、10日在澳門舉行「美獅鋒味搖滾美食節」，邀請內地搖滾樂隊「Tarzan泰山樂隊」、歌手劉文君及曹楊、香港樂隊Dear Jane、梁漢文、Gin Lee、陳蕾與張天賦任表演嘉賓。謝霆鋒也會出席擔當星級主廚獻技，跟多名名廚製作多款創意美食。

Gin Lee想跟父學打鼓

Gin Lee回想16歲與家人夾Band 多年，到過不同地方表演累積經驗，對當歌手好有幫助，「我2018年開紅館騷，與家庭樂隊上台表演，非常難忘，希望下次一家人出歌，爸爸打鼓很有型，我想跟他學習，下次紅館開騷表演打鼓」。

前晚共10隊本地樂隊入圍總決賽，驚愕花奪冠、亞軍爽快貓Cool Cool Cat、季軍Daze in white。得獎者除獲獎金外，還會代表香港參加台灣「浮現祭」和日本「Tokyo calling」2024年音樂節擔任表演嘉賓。