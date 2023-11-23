麥明詩爆已秘婚 馮允謙語塞避談

不介意組「Fung麥」CP

馮允謙想寫rap歌讓麥明詩試唱，麥明詩自問信心不大，如果可以，只敢當馮允謙和音。若兩人組CP，被提議可叫「Fung麥」，麥明詩笑說：「呢個名幾好，我們各自都和另一半好甜蜜，都希望跟大家分享。」馮允謙透露已見過麥明詩男友，「他（盛勁為）很友善是好男仔，和他握手發覺他的手好滑，一定有塗潤手霜」。

麥明詩爆男友和馮允謙好好傾，兩人屬同一星座。至於兩對情侶誰會先結婚？馮允謙謂婚事已講了好幾年，仍未落實婚期，怕再提女友會嬲，故提議讓麥明詩先結婚，麥明詩笑說：「可能佢秘密結咗呢。」馮允謙即語塞，反追問麥明詩何時跟男友結婚，麥明詩說：「都有考慮過，但結婚不是一個人的事，要看另一半才做決定。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com