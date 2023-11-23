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娛樂

麥明詩爆已秘婚 馮允謙語塞避談

麥明詩拍MV獲男友讚 馮允謙讚盛勁為友善兼好男仔

【明報專訊】麥明詩與馮允謙（Jay Fung）昨日為個人護理店擔任新店開幕剪綵嘉賓，自從馮允謙邀請麥明詩任新歌《給你幸福所以幸福》MV女主角後，二人成好友更互笠高帽。馮允謙說：「自覺做戲好生硬，麥明詩拍過劇，演戲比我有經驗得多，拍攝時她教我不要怕醜，我聽從指示，真的幫助好多。而且她唱歌原來比我想像中好聽，聽聞她以前是唱合唱團，期待將來可以有機會合唱。」

不介意組「Fung麥」CP

馮允謙想寫rap歌讓麥明詩試唱，麥明詩自問信心不大，如果可以，只敢當馮允謙和音。若兩人組CP，被提議可叫「Fung麥」，麥明詩笑說：「呢個名幾好，我們各自都和另一半好甜蜜，都希望跟大家分享。」馮允謙透露已見過麥明詩男友，「他（盛勁為）很友善是好男仔，和他握手發覺他的手好滑，一定有塗潤手霜」。

麥明詩爆男友和馮允謙好好傾，兩人屬同一星座。至於兩對情侶誰會先結婚？馮允謙謂婚事已講了好幾年，仍未落實婚期，怕再提女友會嬲，故提議讓麥明詩先結婚，麥明詩笑說：「可能佢秘密結咗呢。」馮允謙即語塞，反追問麥明詩何時跟男友結婚，麥明詩說：「都有考慮過，但結婚不是一個人的事，要看另一半才做決定。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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