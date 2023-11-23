罕有提2008年女星裸照外泄 陳冠希：大家可能覺得我結束了

自稱當爸後性格改變

除提及往事，Edison常將女兒掛在口邊，一邊抱着女兒一邊提到過去3年多疫情一直在美國生活，目前主要工作就是當爸爸，每天可以陪小孩，自覺很幸運，性格也改變了，「自從當爸後，變得沒那麼容易生氣，也比較有耐性，看世界的角度變廣，要教育好女兒，需要做個榜樣」。問到會否擔心女兒將來識男朋友，Edison笑問Alaia：「誰是你男友？」Alaia即指向爸爸答：「You！」Edison冧爆甜笑。

一直參與試鏡 盼再演戲

Edison承認疫情帶來很多影響，包括其潮牌生意，因此非常感激粉絲的支持。Edison對拍戲仍有興趣，透露一直在荷李活參與試鏡，不清楚為何未接到合意角色。他希望荷李活結束罷工後，明年有更多機會出現，盼再在幕前演出。

娛樂組