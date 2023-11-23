明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

罕有提2008年女星裸照外泄 陳冠希：大家可能覺得我結束了

【明報專訊】陳冠希（Edison）出名疼惜女兒Alaia，前日到台灣出席潮牌宣傳活動，帶愛女同行。相隔6年重臨台灣，Edison接受當地傳媒訪問，罕有提及2008年轟動一時的女星裸照外泄風波，「2008年，大家可能都覺得我結束了，但我沒有放棄，也沒有迷失方向，我相信自己，一直都有努力，大家看我的Instagram，以為我天天放假，其實都在工作」。

自稱當爸後性格改變

除提及往事，Edison常將女兒掛在口邊，一邊抱着女兒一邊提到過去3年多疫情一直在美國生活，目前主要工作就是當爸爸，每天可以陪小孩，自覺很幸運，性格也改變了，「自從當爸後，變得沒那麼容易生氣，也比較有耐性，看世界的角度變廣，要教育好女兒，需要做個榜樣」。問到會否擔心女兒將來識男朋友，Edison笑問Alaia：「誰是你男友？」Alaia即指向爸爸答：「You！」Edison冧爆甜笑。

一直參與試鏡 盼再演戲

Edison承認疫情帶來很多影響，包括其潮牌生意，因此非常感激粉絲的支持。Edison對拍戲仍有興趣，透露一直在荷李活參與試鏡，不清楚為何未接到合意角色。他希望荷李活結束罷工後，明年有更多機會出現，盼再在幕前演出。

娛樂組

上 / 下一篇新聞