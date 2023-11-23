鏡粉持廢票向《東張西望》申訴被騙財 MIRROR演唱會主辦補鑊安排退款

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自MIRROR演唱會公布補場安排後，引起不少爭議，有持票人向《東張》申訴，不滿大會沒有通知換票安排，過了期限便不處理，原本的門票變廢票，責任自負。有斥主辦售票時大鑼大鼓，退票則靜悄悄，要持票人留意社交平台公布，質疑被大會取消門票可以再出售，賺雙倍錢。其中自稱MIRO（粉絲暱稱）持票人對大會安排非常失望，不認為追星要follow所屬公司社交平台，她因此錯過退票安排信息。據稱有人在大會截止退票日期後才發現過期，聯絡大會只獲回覆「不再跟進」。

程序複雜怨聲載道

MakerVille社交網昨日發出新退票安排，稱早前未有於原定退票限期提出申請，現時仍持有去年MIRROR紅館演唱會門票者，主辦將會再作退票退款安排；有關詳情日後會在主辦的社交平台公布。

MIRROR演唱會補場退票安排惹來怨聲載道，有持票人前日收到電郵通知座位安排，之後需在大會安排日期於演唱會前憑「兌換門票電郵」取票，頗多程序。有關補場演唱會的座位分配同惹負評，補場據場地座位表所見，原本持最貴1280元獲1480元門票；觀眾不需補差價。

請魯庭暉到「絕望區」感受

貴門票跟舞台距離分紅、橙與黃3區。有鏡粉形容黃區是「絕望區」，平地座位向前望，只可見人頭與舉起拍攝的手機，有人留言：「靚位畀晒贊助？肯定當fans係水魚。」又有說：「我想問係點樣分析到紅館row16至20係分到亞博Block C為最佳位置？」

有網民想請MakerVille行政總裁魯庭暉試坐黃區感受，有人自願換平飛以免陷入黃區，亦有訴苦稱原本紅館門票是前幾行最佳位置，現座位被安排距離舞台很遠，覺得不公平。

不接受安排可申請退票

昨日大會公告有提及座位安排，「在退票及兌換門票程序期間，我們收集了超過九成半門票，由於演出場地有所更改，電腦系統已經處理逾8萬多張門票資料，當中會根據原有門票資料進行分析，再符合各項特定條件，包括與舞台的距離、相連座位等因素，從而配對最佳座位」。不接受大會安排場次與座位調配的觀眾，可以12月15日或之前提出退票申請。