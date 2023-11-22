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娛樂

【開箱】《此時此刻》 宋芸樺「金都鄧麗欣」還魂 劉俊謙亮眼吸台粉

【明報專訊】《華燈初上》、《模仿犯》在影視串流平台Netflix上架，均成績不俗，也讓觀衆從新關注台劇；本月10日於Netflix首播的《此時此刻》，以新冠疫情為背景，全劇10集分10個單元，但角色互有關連，當中涵蓋不同階層，10個故事亦各有風格；憑《金都》贏得第39屆香港電影金像獎最佳新晉導演的黃綺琳執導其中兩集，《我的少女時代》宋芸樺擔正第6集〈舊的〉，帶有《金》片影子。《幻愛》劉俊謙伙拍《正義的算法》郭雪芙演出第2集〈站一個晚上〉，更是全劇最討好，相信表現亮眼的劉俊謙因此吸納不少台迷。

10個單元 角色互有關連

《此時此刻》講述2020年開始的新冠疫情讓世界被迫停下腳步，面對生命無常，人開始重新審視和家人、朋友的關係，如此環境下首集〈戀愛實境秀〉以三男二女參與戀愛真人騷《噢！新房客》為引子，戲分集中在王淨和朱軒洋身上，兩人互相吸引，為了節目效果，卻把真實感受掩蓋，更因而鬧出小風波；結局兩人瞬間走在一起，帶有童話味道。這一集扮演製作人的賈靜雯、髮型師林柏宏、新聞台主播林心如，旅行社導遊宋芸樺，是往後不同單元的主角。除了上述演員，不少知名台星參演，像徐熙娣（小S）、吳慷仁、謝欣穎、修杰楷、劉品言、林熙蕾，以及《返校》男星曾敬驊等。

《華燈初上》連奕琦擔任《此時此刻》總導演，帶領4名導演6名編劇拍10個單元，成績難免參差。以黃綺琳執導〈舊的〉和〈你心裏的鬼〉兩集為例，前者講述參與《噢！新房客》的林哲熹重遇舊愛宋芸樺，得悉女方室友染疫，無家可歸，兩人重新聯絡，並收留宋。兩人其後愛火重燃，可是終究性格不合，再次分手收場。劇情亦交代兩人當初分手的因由，講述林哲熹人雖好，但不了解女友，經常好心做壞事，惹怒對方。其中求婚一幕，林哲熹安排親友幫忙，群衆壓力下宋芸樺被迫答允，帶有《金都》主角朱栢康與鄧麗欣的影子，尤其描述女方心態方面，更一脈相承。除了第5集〈完美的躲避球〉觸及同性戀情，〈你心裏的鬼〉也以此為故事背景，講述林心如丈夫周詠軒因病逝世，高中舊同學林熙蕾闊別多年回台出席喪禮，揭開兩人少女時代舊情。這集劇情有點陳腔濫調，丈夫明知太太的同性舊情，卻20年來不曾道破，夫妻情虛偽之外，也不合情理；不過黃綺琳拍得不落俗套，尤其描述兩名女主角年少時如何在羽毛球場奮戰中滋長出愛情，一組組鏡頭勝過千言，讓不足的劇本變得可觀。

好導演好演員拯救劇本

除了好導演，好演員也可拯救劇本，像〈說好的輕井澤〉劇情完全在預計之內，講述小S追查丈夫李銘忠出軌期間偶遇吳慷仁，後者的太太李佳穎正是李銘忠的小三，吳慷仁和小S後來搭上，由報復開始，真情作結，小S還懷了吳的孩子。這一集略灑鹽花之外，在新片《富都青年》演技大受好評的吳慷仁，不單騷肌大曬健碩身形，也把裝作不知太太出軌的丈夫，所埋藏的悲憤交集拿揑得恰到好處，看來這兩年他確處於演員的巔峰狀態。另外，〈一家之主〉講述修杰楷與劉品言受疫情影響被迫互換角色，前者失業留家照顧子女，劉品言見地產市道暢旺，重操經紀故業掙錢養家。修杰楷熱愛烹飪，處理家務頭頭是道，最終教授烹飪為業，感動了外母，後者由質疑、批評到信任，劇情可說毫無驚喜，但修杰楷與劉品言把個性南轅北轍卻相親相愛的夫妻，演得生動活潑，尤其後者不乏喜感，甚為討好。

第2集〈站一個晚上〉編導演俱佳，本應是悲情的小人物，但拍出幽默節奏。劉俊謙飾演聽障外賣員，想找相熟按摩師「揼邪骨」不果，單親媽媽郭雪芙頂班，急欲揾快錢給在學女兒，遂接下劉的要求，怎料出現捉小三的太太，復遇警察查牌，兩人由逃走到吃消夜到遇上追債的前夫，感情在一夜之間慢慢滋長，相濡以沫。劉俊謙收起型男姿態，裝傻扮土，演出給人耳目一新感覺，估計這可愛角色，會為他帶來一批粉絲。郭雪芙卸除艷光演為生活掙扎的單親媽媽，同樣帶來新鮮感。

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