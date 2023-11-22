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娛樂

國際艾美獎串流平台大捷 馬田費曼封視帝 《茜茜皇后》力壓《禹英禑》膺戲劇獎

【明報專訊】第51屆國際艾美獎前日在美國紐約舉行頒獎禮，影視串流平台Netflix和亞馬遜Prime Video的劇集成為大贏家，雖然朴恩斌、韓孝珠及朱鐘赫等韓星親赴現場，獲提名的大熱韓劇卻慘遭滑鐵盧，朴恩斌和朱鐘赫主演的《非常律師禹英禑》，不敵同樣在Netflix播出的德國劇《茜茜皇后》；《財閥家的小兒子》則在最佳迷你劇或電視電影，成為Prime Video《奧運跳水秘辛》的手下敗將。

《奧運跳水秘辛》除了在最佳迷你劇或電視電影，擊敗宋仲基主演的韓劇《財閥家的小兒子》等對手，女主角卡拉素沙（Karla Souza）亦力壓《德里警察故事》施花利沙（Shefali Shah）、《Becoming Karen Blixen》康妮尼爾森（Connie Nielsen）等，封艾美獎視后。《奧》劇連奪兩獎，成為今年國際艾美獎的大贏家。《奧》劇講述瑪麗爾是經驗老到的跳水選手，有最後一次參加奧運的機會，但在糟糕的真相浮現後，瑪麗爾必須面對最大難題：贏得比賽真的是她的終極夢想嗎？

《北愛爾蘭的少女3》奪最佳喜劇

《茜茜皇后》擊敗同樣在Netflix上架的《非常律師禹英禑》，以及阿根廷《懺悔的間諜》與英國《至陰時刻》，贏得最佳戲劇。《茜》劇講述天生叛逆的伊莉莎白愛上法蘭茲皇帝，跌破眾人眼鏡成為皇后，並栽進維也納王室的鈎心鬥角漩渦中。英國《北愛爾蘭的少女》第3季則擊敗阿根廷《上流話事人》、法國《Le Flambeau》及印度《Vir Das：落葉歸根》等對手，贏得最佳喜劇殊榮。《北》劇講述1990年代的北愛爾蘭，在政治衝突氛圍籠罩下，5名學生懷抱熱情與衝勁，奮力面對青少年普遍面臨的種種挑戰。

《新福爾摩斯》馬田費曼（Martin Freeman）憑《夜警先鋒》封視帝，擊敗《懺悔的間諜》格斯塔禾巴山尼（Gustavo Bassani）等勁敵。馬田在《夜》劇扮演遭遇危機、喪失道德標準的利物浦警員，處理夜班的緊急事件之餘，亦努力在私人生活和專業上保持頭腦清醒。另一方面，《傳媒家族繼承人》監製兼創作人謝斯岩士唐（Jesse Armstrong），獲大會頒發特別表揚獎。

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