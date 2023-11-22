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娛樂

【娛樂場】《唔滾唔知有料到》嘗盡地道火鍋 廖慧儀伍韻婷挑戰食雞子咿嘩鬼叫

【明報專訊】前港姐廖慧儀（Jessica）與伍韻婷（Juliana）成為無綫J2台的J2ers不乏演出機會，之前到大馬主持《趁而家去大馬偷…食譜》，二人穿上清爽服飾在鏡頭前大啖品嘗美食，又入廚房做「苦工」，雞手鴨腳學拋鑊，大廚未有發火，還露出冧笑表情。「雙J」節目中盡現默契，前者雖傻更更似「下把」，但頗討好；Juliana則好似乜都識，擦出不少火花，令觀眾留下印象。

最近「雙J」再度出擊覓食，孖住去「滾」主持新節目《唔滾唔知有料到》，共15集。二人先後在香港、澳門、台灣、北京、長沙和重慶等地，為「滾」找出新定義，帶觀眾感受「唔滾唔知有料到」。

重慶火鍋辣到喊

Jessica非打邊爐超級fans，一般冬天好凍時才會想食火煱，自爆曾打邊爐食到想嘔，「有次跟朋友打邊爐，同枱有人鍾意食雞子，落了很多，成個湯底起晒泡，我唔食雞子，食完這餐後我作嘔反胃」。不過拍完《唔滾唔知有料到》後，吃了逾40個火鍋，她宣布愛上打邊爐，最愛粥底火鍋加海鮮。

「辣妹」Jessica自誇很食得辣，會吃韓國辣麵當早餐，但到重慶品嘗地道火鍋，才領教一山還有一山高，「重慶的辣是會令你成個人醒晒，過多幾秒會頭痛，再過幾秒會耳鳴，佢哋唔興用牛奶解辣，我同Juliana都忍唔住辣到喊」。她覺得每餐都是不同體驗，很難選最鍾意食邊餐火鍋，只能說其中一餐食得好開心，二人到澳門食海鮮豪華盛宴，有阿拉斯加蟹、大大隻象拔蚌，還有花膠湯，打邊爐前她飲了兩碗花膠湯，已經很飽。

少食多餐戒澱粉保身材

「雙J」為節目食足40餐火鍋，是否為工作犧牲了二人的纖腰？Jessica分享狂食火鍋唔肥要訣，「少食多餐，我哋通常食肉類、海鮮，冇乜食澱粉質，所以唔係話肥咗好多。我平時去拍嘢夜晚就算幾攰都會運動，在澳門酒店房得一個身位我都照運動。Juliana太瘦喇，企佢隔籬我好似巨人咁，所以是她推動我努力keep fit」。

跟Jessica相反，Juliana是超級無敵打邊爐愛好者，平日在家兩三星期打一次邊爐，過時過節約家人或朋友也是打邊爐，因為好食又隨意，自誇餘生可以獨沽一味打邊爐。她最愛幫襯放題shabu shabu餐廳，好欣賞香港的地道食法，「食完雞煲啲汁可以做火煱湯底，第一次是朋友帶我去食，這種一鍋兩食的方法令我大開眼界」。Juliana提到今次新節目最難忘是到台南食燒酒雞，餐廳出名雞子，她之前食過一次不對胃口，Jessica則首次食雞子，需很大勇氣才能放入口；兩人咀嚼雞子時候忍不住高聲尖叫，場面搞笑。

無綫J2台《唔滾唔知有料到》

播映日期：12月11日 （周一至五）晚上8時30分

相關字詞﹕伍韻婷（Juliana） 廖慧儀（Jessica） 唔滾唔知有料到

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