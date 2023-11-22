張兆輝動作戲受傷頂硬上 胡杏兒偕夫遊日狂食肥8磅

胡杏兒剛與老公歡度6天二人世界日本慶生之旅回港，表示撇低3子不是有意造人，今次旅程是老公送給她的生日禮物。問二人玩了什麼？她笑說：「冇玩機動遊戲，都係食嘢，肥了8磅，『胡說八道』姊妹都話我下月到美國開騷前食咁多，我叫她們放心，有信心減得切。」張兆輝下月亦與吳啟華、陶大宇到佛山開騷，他笑道：「她們是女團，我們是男團，只穿西裝已夠性感，男人味走晒出嚟。」

邵美琪唔恨攞視后

邵美琪特別前來捧張兆輝場，表示現正休息，但仍有戲癮，希望休息完有新的感覺演戲，「無綫和內地劇都有搵我傾過，但時間不合，未能成事」。她自嘲要求高又太貴並笑言：「一定要有輝哥（張兆輝）、華哥（任達華）同Kent哥（鄭則士）先會拍。」對於有網民稱無綫欠她一個視后，邵美琪說：「唔想攞，唔知上台講咩，多謝搵我拍劇就得，不一定要有獎，比較享受拍攝過程，其實所有人都做得好好，若不限定一個視后，有10個視后更開心，六合彩都可以有10個人中啦。」

記者：林祖傑