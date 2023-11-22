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娛樂

新《梁祝》「1314」與戲迷繾綣一生 梁兆明梁非同續前緣 加料演出送驚喜

新《梁祝》明年1月重演兩場 梁兆明梁非同「雙梁配」再續舞台

【明報專訊】粵劇新《梁祝》載譽重演，2024年1月13至14日假西九文化區戲曲中心大劇院公演，創意班主彭美施（施姐）昨日率藝術總監吳美英、「雙梁配」文武生梁兆明與花旦梁非同、廖國森、詹浩鋒等演員出席宣傳活動，宣布製作加入新元素，特意選「1314」檔期重演蘊藏雙重意義，除象徵「梁祝」這段淒美愛情故事外，還希望粵劇與戲迷可連繫一生一世關係。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

新《梁祝》今年8月首演3場叫好叫座，為滿足戲迷需求，決定重演。製作加料放送，在劇本着墨和演繹方式務求做得更細膩，演員服裝、舞台布景注入新元素。門票上周末（18日）公開發售反應熱烈，首3天售出逾八成。

拒加日場 免影響演員水準

施姐受訪時表示重演只限兩場，絕不加場，「因為場地所限，曾經有提議加開日場，但我不贊成演員一日演兩場，擔心會分散他們的專注力，我認為重演的表現應該要進階」。她大讚主角梁兆明與梁非同用心演戲，帶動觀眾更投入。

兩年間施姐做了6套粵劇，她說：「新《梁祝》絕對是我重要作品，畀到我好大啓發。創新的劇本扭正性別疑惑，使角色、劇情合理化。製作上，化蝶一場首次使用CG特效，帶給觀眾好大驚喜，大家都話視覺好震撼，還有轉景掌控快速，新《梁祝》融合一點話劇元素。梁兆明和梁非同從心出發着力『演戲』，不是『做戲』，所以能夠牽動觀眾情緒，好多戲迷睇山伯歸天、哭墳，要攞紙巾抹眼淚，做到帶觀眾入戲。期待1月重演新《梁祝》，任何方面都有所『進階』，相信憑台前幕後凝聚力，可以再帶給戲迷一齣好戲。」

相隔4個月重演 壓力化成動力

梁兆明與梁非同異口同聲期待重演，梁兆明致辭時吐露心情，「這部經典戲曲，很多前輩都做得很好，初初我接演新版壓力好大，很開心上次公演後得到觀眾接受。今次重演要在原有的基礎上加入新元素並作出檢討」。

梁非同戲中有反串男裝演出，表示很享受，尤其扮男裝具挑戰性，「祝英台角色敢於創新和冒險，團隊本着創新的心態製作，讓我嘗試很多第一次，聽到很多人讚好，我很開心，多謝大家支持」。

梁兆明與梁非同談到相隔4個月捲土重來演同一劇目，梁兆明稱會將壓力化為動力，「我會汲取觀眾睇完首演後的意見，若有不足之處會努力改進」。梁非同表示在「十八相送」一幕，會美化身段和書生扇的運用，期待藝術總監吳美英的帶領和編排，「今次我們原班人馬重演，一定能雕琢得更好」。

梁兆明透露在「十八相送」場口突然大呼「賢妹」，揭示梁山伯早知祝英台是女兒身，引得觀眾有極大反應，他也得到好大滿足感。梁非同笑說：「我在劇中角色，男女界定很模糊，有很大的發揮空間，覺得好好玩。」

加新元素 添戲味流程更順暢

身為藝術總監的吳美英透露會改動「十八相送」場口加入新元素，希望提升演出的順暢度和戲味，「上次首演時間較為急促，有一些位置磨合未夠完善，一班演員經過首演已熟悉台步，相信表情、走位會做得更好，令男女之間的感情，可以融合多些暗戀感覺」。她特別提到戲中梁山伯大叫一聲「賢妹」，祝英台不能展露女兒身分，但回眸的眼神露出感激對方默默保護，這個「介口」相當有難度，希望帶領「雙梁」做得更好。

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