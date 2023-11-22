43歲生日領無綫20年金牌 姚子羚自爆多人追「要深入了解」

劉佩玥張曦雯效力10年收穫大

劉佩玥與張曦雯一起領10年服務金牌，興奮得相擁合照，劉佩玥說：「這10年收穫很大，拍了很多劇，建立好多友誼，現在仍熱愛演員工作。」張曦雯說：「選美後做過模特兒、主持及演員，一直得到機會發揮所長，希望結婚生仔後繼續做下去，像阿姐一樣做超過50年，但要問准男友。」劉佩玥希望嘗試寫劇本，將來結婚生仔都會保持工作。

同獲10年金牌的譚凱琪，稱無綫是合作最長久的僱主，開心得到發揮機會圓演員夢。她笑言樂意多做30年，不抗拒將來演婆婆、嫲嫲等角色。胡楓、朱凱婷及陳豪獲選年度傑出員工，高層樂易玲則獲頒20年服務金牌。

記者：鍾一虹