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娛樂

韓星車銀優Haerin現身品牌活動 逾千人迫爆廣東道追星

【明報專訊】韓國人氣女團NewJeans成員姜諧潾（Haerin），韓星車銀優、金敏荷，BL泰劇《黑幫少爺愛上我》兩男主角Apo Nattawin和Mile Phakphum，以及香港「劍神」張家朗，昨日以品牌代言人身分到尖沙嘴出席活動，吸引逾千人到場一睹偶像風采，於活動開始前幾小時已迫爆廣東道兩旁行人路，要大批警察及保安維持秩序。陳凱韻（甘比）也帶同兩個寶貝女到場追星。

粉絲不理危險衝出馬路

車銀優約晚上7時率先現身，大批粉絲不理危險衝出馬路為見偶像一面，更有人從私家車天窗伸出半身舉機拍照，又有大批人站在店舖門外不肯離開，現場一片混亂，擾攘數分鐘才能開通通道，安排Haerin到場，她穿上繡花白長裙亮相，仙氣十足，步入店舖前亦有鞠躬揮手。泰星Mile及Apo緊隨到場，不斷向粉絲揮手及面露笑容，Apo更大送飛吻，二人之後再走出店舖合照及跟粉絲打招呼。金敏荷及香港代表張家朗到場時也有不少歡呼聲。

眾人接受大會訪問，Haerin表示會透過社交平台跟全世界的粉絲溝通，還有通過舞台表演跟身處不同地方的Bunnies（NewJeans粉絲暱稱）見面，她說：「Bunnies要等我們啊！」Haerin、車銀優及金敏荷均表示來港最想吃點心，車銀優特別向粉絲表示：「我會繼續努力展示更多不同的、更好的一面給大家看，希望大家能夠繼續愛我和支持我。」

Haerin前晚11時45分抵港，化了淡妝的她不停跟前來接機的粉絲揮手。車銀優昨晨抵港，吸引300粉絲接機，他從機場貴賓通道步出即向粉絲揮手，雖然匆匆上車，但表現得十分友善。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

相關字詞﹕車銀優 姜諧潾（Haerin）

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