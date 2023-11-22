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娛樂

《新聞女王》佘詩曼曬視后級霸氣 無綫前主播麥詩敏姚雋彥嘲劇情離地

【明報專訊】無綫台慶劇《新聞女王》前晚首播，佘詩曼（阿佘）相隔6年重返TVB拍劇， 演「新聞女王」Man姐，跟馬國明飾演「SNK News首席男主播」George鬥法。阿佘出場霸氣十足發號施令，更以無人可取代的姿態臨時拒直播，威脅新聞總監 ，加上巴士翻側的大場面，是重本製作。阿佘對演出也充滿信心，昨日在社交平台上載劇照留言：「睇完第一集《新聞女王》，覺得Man姐點先？」此劇也吸引一班真新聞工作者觀看，有線新聞主播陳書君在社交網上載跟同事齊齊睇《新聞女王》，亦有無綫前主播嘲諷劇情離地。

娛樂組

兩無綫前新聞主播麥詩敏與姚雋彥齊批評《新聞女王》劇情離地。麥詩敏更截圖指出劇情有問題，提出3個要點道：「廠內專人補妝帶（戴）耳機，絕對唔會有發生」、「臨出街前30秒企起身話唔讀，要脅上司好似誇咗」、「咁急既（嘅）live有時妝都冇時間化，佢仲慢慢喺度帶（戴）耳環」。姚雋彥也留言暗嘲道：「CREW車係寶馬，呢個電視台新聞部咁富貴，我搭開HIACE㗎咋！做Live都有稿讀，Add Lip兩句講埋鋪毛（promote）就收工，呢份工真係易做。」

「小飛俠」林燕玲昨日也出post：「主播真係咁忙？是的，準備工作超級多，但都是團隊合作。講番正題，《全球新聞報道》今（昨）晚7點鐘，有我林燕玲為大家報道。」

網民食花生 有讚有彈

對於一班新聞主播討論電視劇也引來網民食花生，有留言：「咪當笑話睇囉！」也有指真正的女主播比佘詩曼年輕。又有提議劇情可加女主播跳開花舞助興，又提議可以開拍「主播王」。又有網民提到新聞工作者的劇集，首選是當年王維基旗下香港電視的《導火新聞線》。

有關《新聞女王》的討論甚熱鬧，雖被主播指離地，但也有網民認為好貼地，問劇中新聞部的勾心鬥角情節是否寫實？也有網民認為《新聞女王》有戲劇元素增加娛樂性，不是紀錄片。

阿佘一早練定主播tone

阿佘的視后級演技獲不少讚賞，特別是她的主播tone，神態、聲調及語速均像真。阿佘透露一早開始做功課，「開拍前大半年已睇劇本，當時亦開始做功課練聲，睇咗好多唔同國家新聞主播報新聞，睇吓邊種演繹方式啱Man姐」。對於對白又長又涉及大量專業名詞，阿佘笑言由於當時要每天密集式開工，故絕對是大挑戰，「我每日拍10幾場戲，工作量大又多嘢記，每日收工返屋企好似打完一場仗咁，不過都享受呢種成功感」。

Man姐金句成話題

劇集金句帶動話題，才播映第一集已有網民收集Man姐語錄，其中有些可以活用在辦公室做金句，「呢行邊個唔搶呀？搶獨家、搶頭條、搶畫面、搶人！」、「乜都要我講你先識做，公司可以無咗你」，「𠵱家上網咁多嘢睇，點解一定要睇我哋先？所以我哋要多角度，專業分析，要新嘢，觀眾未見過嘅最好」。

相關字詞﹕姚雋彥 麥詩敏 佘詩曼（阿佘） 新聞女王

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