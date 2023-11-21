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娛樂

【開箱】《殺手》沉鬱暗黑 米高法斯賓達個人表演

【明報專訊】自《七宗罪》後，導演大衛芬查（David Fincher）與編劇安德魯獲加（Andrew Kevin Walker）相隔28年再度合作，改編Alexis Nolent同名漫畫的驚慄片《殺手》（The Killer），今年9月入圍威尼斯影視主競賽單元，首映禮結束後，全場起立鼓掌7分鐘，觀眾反映熱烈。本月10日在影視串流平台Netflix上架，首3天已錄得2790萬觀看次數，迅即登上英語電影收視榜冠軍之餘，「爛番茄」網站綜合243篇影評文章，《殺手》獲得85%高分，可謂叫好叫座。

暗殺失敗反遭追殺

《殺手》原本由派拉蒙電影公司發行，《七宗罪》男星畢彼特（Brad Pitt）主演，經過幾番變動，兩年前落入Netflix手上，男主角改由「磁力王」米高法斯賓達（Michael Fassbender）擔綱，星味或許稍遜，演技不相伯仲。他憑《被奪走的12年》及《時代教主：喬布斯》兩度提名奧斯卡，但都鎩羽而回。《殺手》幾乎是他個人表演的獨腳戲，由冷靜沉穩演到火爆失控，最後臨崖勒馬，全片收放自如，且看能否為他在來屆奧斯卡，討回一個金色的公道。

電影講述專業而老練的職業殺手（米高法斯賓達飾），每次執行任務都做足準備工夫，今次到巴黎殺人亦不例外，苦候數天終於等到目標現身，結果在開槍一刻，遇上不可抗力因素導致功虧一簣，他冷靜迅速離開現場，轉飛多明尼加共和國，爭取時間會合當地女友，因他深知任務失敗的後果，就是被組織派員追殺，當他趕返家中，女友已遇襲重傷，他雖已作出最壞打算，但仍怒不可遏，明查暗訪後得悉行兇者資料，決定返回美國展開復仇行動。

他先到訪新奧爾良一家律師樓，殺掉組織接頭人哈吉斯後，再威脅秘書供出買兇殺人的客戶名字（克雷伯恩），然後駕車前往佛羅里達州，尋找襲擊女友的兇徒下落，當他擊斃其中一名黑人殺手後，隨即起程前往紐約，再把白人女殺手（泰達史雲頓飾）一併處決。最後找到克雷伯恩，代表整個報復行動，終於畫上句號。

觀眾期望出現落差

米高法斯賓達戲中不斷重複這段獨白：「依計行事，設想周全，不隨機應變，誰都不信，拿多少錢，做多少事.......。」反映他是個嚴守紀律、處事冷靜迹近冷血的殺手，從電影開場第一幕可見，他為等待暗殺目標出現，潛伏在對面大廈多天，就像一頭巨鱷匍匐，全程虎視眈眈，感覺相當壓抑。當他偶爾舒展筋骨，露出一身精鋼般肌肉，不難估計他為準備角色，事前做足工夫。

外國影評人對《殺手》讚不絕口，「爛番茄」85%高分已可見一斑，然而觀眾好感度卻每况愈下，截稿前已跌至59%，這個明顯差距反映影迷和影評人的口味，在大部分時間都難以一致，放諸本片相信與電影節奏及觀眾期望出現落差有關。《殺手》由擅拍暗黑動作片如《搏擊會》、《龍紋身的女孩》的大衛芬查操刀，預告片出現主角與殺手連場惡鬥，飛車槍戰場面不斷，為觀眾營造刺激假象。事實卻是，此片血腥暴力戲分不多，節奏亦非緊湊，米高法斯賓達的精彩演技才是最大賣點，偏偏因宣傳失焦而惹人誤會，白白浪費一齣好戲，令人難以原諒。

相關字詞﹕大衛芬查 泰達史雲頓 米高法斯賓達 殺手

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