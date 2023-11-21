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娛樂

羅拔柏迪臣將為人父 Suki拍拖5年未婚懷孕

【明報專訊】《蝙蝠俠》男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與模特兒女友Suki Waterhouse自2018年拍拖至今，一直恩愛如昔，不時出席公開場合放閃，最近終於傳來喜訊，Suki前日擔任墨西哥音樂節表演嘉賓，穿著貼身迷你裙載歌載舞，腹部明顯隆起，孕味相當濃厚，她輕撫肚皮然後笑說：「我穿著閃爍歌衫，希望可以轉移大家視線，但未知是否有效。」本月初有報道指Suki未婚懷孕，她跟羅拔一直未有回應。今年2月她接受《星期日泰晤士報》訪問，自爆二人愛得難捨難離，「就算我只得兩日假期，都想跟他一起度過……能夠跟某人（羅拔）連續拍拖5年，自己也覺驚訝」。

現年37歲的羅拔柏迪臣與《吸血新世紀》拍檔姬絲汀史超域（Kristen Stewart）分手後，曾與女歌手FKA Twigs訂婚，2017年回復單身，翌年與Suki Waterhouse拍拖，至今已有5年；另一方面，31歲Suki除了擔任模特兒，亦曾唱歌拍戲，並跟《醉爆伴郎團》畢利谷巴（Bradley Cooper）、《俠盜一號：星球大戰外傳》戴高路拿（Diego Luna）及《媽媽！》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）等圈中人傳緋聞，只有後者否認。

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