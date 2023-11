Taylor Swift坐擁39座「金咪」破Billboard最高紀錄 NewJeans首奪獎 Haerin今襲港

美國音樂雜誌《Billboard》主辦頒獎禮,去年5月在拉斯維加斯舉行,由國家廣播公司(NBC)作電視直播,今屆延至11月頒獎,由於撞正第51屆全美音樂大獎,後者宣布押後明年5月舉辦。賽前獲得最多20項提名的Taylor Swift,結果包辦年度最佳歌手大獎、最佳女歌手、最佳Billboard 200歌手等10個獎項,亦是她自2013及15年後,第3度奪得年度大獎,成績斐然。多得今屆大豐收,帶挈她在Billboard頒獎禮的累計得獎數目急增至39個,跟加拿大男歌手Drake平起平坐,一同刷新Billboard史上最高紀錄。

Morgan Wallen奪11獎

身在巴西舉行巡迴演唱會的Taylor,趁開騷空檔領獎兼拍片致辭,她特別鳴謝歌迷:「沒有你們,這件事(得獎)根本不會發生,我覺得自己是世上最幸運的女孩,因為有你們關心我做的音樂。」Taylor上周末因天氣酷熱宣布延期舉行第2場巴西騷,昨日補辦卻遇上滂沱大雨,正好為她跟6.5萬名入場觀眾降溫。在演唱《Bigger Than the Whole Sky》期間她一度拭淚,歌迷解讀為她在悼念上周五疑因中暑暴斃的23歲女歌迷Ana Clara Benevides,現場氣氛一片淒涼。

雖然Taylor橫掃10獎,然而今屆大贏家卻是鄉謠男歌手Morgan Wallen,賽前獲得17項提名,最終抱走最佳男歌手、最佳鄉謠歌手、最佳Billboard 200專輯等11個獎項。另一方面,最近傳與舞蹈員男友分手的樂壇天后瑪麗嘉兒(Mariah Carey),現身加州卡爾弗城某場館演唱經典聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》,並從12歲龍鳳胎Monroe及Moroccan手上接過事業成就獎,她致謝時相當感觸:「Billboard是我生命中不可或缺的部分,它為我創造不少美好回憶。」

NewJeans任表演嘉賓

韓流席捲全球,今屆Billboard頒獎禮新增4個韓國音樂獎項,分別由出道一年已爆紅的女團NewJeans奪得最佳全球K-Pop歌手、Blackpink獲頒最佳K-Pop巡唱、男團Stray Kid憑銷量高達513萬張的《5-STAR》贏得最佳K-Pop專輯,至於Billboard常客防彈少年團(BTS)成員柾國則與美國饒舌女歌手Latto合唱《Seven》拿下最佳K-Pop歌曲。

NewJeans致謝時稱,能夠與尊敬的歌手一起提名,感到非常榮幸,特別鳴謝唱片公司同事,因為有他們在,成員才能好好享受演出。NewJeans首次擔任表演嘉賓,唱出《Super Shy》及《OMG》兩曲後,17歲成員Haerin(姜諧潾)昨晚飛抵香港,為今日出席時尚品牌活動做準備,屆時她將跟《犬系戀人》車銀優及《彈珠人生》金敏荷一同亮相。