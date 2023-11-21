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娛樂

Taylor Swift坐擁39座「金咪」破Billboard最高紀錄 NewJeans首奪獎 Haerin今襲港

【明報專訊】被視為美國樂壇三大盛事之一的Billboard音樂頒獎禮，今年搞搞新意思，不設電視直播，全球樂迷前晚透過官方網站，一同收看得獎歌手在世界各地領獎及表演，例如今屆橫掃10個「金咪高峰」獎座的樂壇天后Taylor Swift，趁在巴西開騷期間，拍片多謝粉絲支持，而她累計獎項已增至39個，刷新Billboard史上最高紀錄；新晉女團NewJeans獲頒最佳全球K-Pop歌手獎，她們留在韓國領獎兼表演。頒獎禮結束後，成員Haerin（姜諧潾）昨晚來港，今日出席時尚品牌宣傳活動。

美國音樂雜誌《Billboard》主辦頒獎禮，去年5月在拉斯維加斯舉行，由國家廣播公司（NBC）作電視直播，今屆延至11月頒獎，由於撞正第51屆全美音樂大獎，後者宣布押後明年5月舉辦。賽前獲得最多20項提名的Taylor Swift，結果包辦年度最佳歌手大獎、最佳女歌手、最佳Billboard 200歌手等10個獎項，亦是她自2013及15年後，第3度奪得年度大獎，成績斐然。多得今屆大豐收，帶挈她在Billboard頒獎禮的累計得獎數目急增至39個，跟加拿大男歌手Drake平起平坐，一同刷新Billboard史上最高紀錄。

Morgan Wallen奪11獎

身在巴西舉行巡迴演唱會的Taylor，趁開騷空檔領獎兼拍片致辭，她特別鳴謝歌迷：「沒有你們，這件事（得獎）根本不會發生，我覺得自己是世上最幸運的女孩，因為有你們關心我做的音樂。」Taylor上周末因天氣酷熱宣布延期舉行第2場巴西騷，昨日補辦卻遇上滂沱大雨，正好為她跟6.5萬名入場觀眾降溫。在演唱《Bigger Than the Whole Sky》期間她一度拭淚，歌迷解讀為她在悼念上周五疑因中暑暴斃的23歲女歌迷Ana Clara Benevides，現場氣氛一片淒涼。

雖然Taylor橫掃10獎，然而今屆大贏家卻是鄉謠男歌手Morgan Wallen，賽前獲得17項提名，最終抱走最佳男歌手、最佳鄉謠歌手、最佳Billboard 200專輯等11個獎項。另一方面，最近傳與舞蹈員男友分手的樂壇天后瑪麗嘉兒（Mariah Carey），現身加州卡爾弗城某場館演唱經典聖誕歌《All I Want for Christmas Is You》，並從12歲龍鳳胎Monroe及Moroccan手上接過事業成就獎，她致謝時相當感觸：「Billboard是我生命中不可或缺的部分，它為我創造不少美好回憶。」

NewJeans任表演嘉賓

韓流席捲全球，今屆Billboard頒獎禮新增4個韓國音樂獎項，分別由出道一年已爆紅的女團NewJeans奪得最佳全球K-Pop歌手、Blackpink獲頒最佳K-Pop巡唱、男團Stray Kid憑銷量高達513萬張的《5-STAR》贏得最佳K-Pop專輯，至於Billboard常客防彈少年團（BTS）成員柾國則與美國饒舌女歌手Latto合唱《Seven》拿下最佳K-Pop歌曲。

NewJeans致謝時稱，能夠與尊敬的歌手一起提名，感到非常榮幸，特別鳴謝唱片公司同事，因為有他們在，成員才能好好享受演出。NewJeans首次擔任表演嘉賓，唱出《Super Shy》及《OMG》兩曲後，17歲成員Haerin（姜諧潾）昨晚飛抵香港，為今日出席時尚品牌活動做準備，屆時她將跟《犬系戀人》車銀優及《彈珠人生》金敏荷一同亮相。

相關字詞﹕瑪麗嘉兒（Mariah Carey） Morgan Wallen Taylor Swift Billboard音樂頒獎禮

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