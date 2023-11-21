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娛樂

【娛樂場】音樂劇《三少爺的劍》唱盡江湖恩怨 姜卓文接阿叔爾冬陞棒演「天下第一劍」

【明報專訊】音樂劇《三少爺的劍》是根據著名作家古龍同名小說改編而成，劇場「進念．二十面體」把它首次搬上舞台。胡恩威擔任導演與編劇、造型及美術指導文念中、音樂總監于逸堯；姜大衛兒子姜卓文（細John）主演。

《三少爺的劍》曾多次搬上大銀幕與拍成電視劇，1970年代，楚原執導，爾冬陞、余安安、凌雲主演同名電影，麗的電視拍攝由萬梓良與徐少強主演的電視劇；2016年爾冬陞執導、徐克監製3D武俠片《三少爺的劍》，林更新與何潤東擔正。

爾冬陞1977年首次擔正《三少爺的劍》男主角便一炮而紅，兄長姜大衛（John哥）亦有客串。音樂劇《三少爺的劍》由姜卓文接棒承傳，透過精心設計的舞台、服裝和音樂，姜卓文與一班演員憑演技和歌唱將小說角色栩栩如生呈觀眾面前，營造一個令人驚歎的音樂劇。

跟父親偷師學武打

沒有武術底子的姜卓文飾演經典角色謝曉峰，要向父親偷師，「第一次做武打騷，要學武打，爸爸有過兩招畀我，之後自己練」。出身演藝世家的他會否感壓力？姜卓文稱沒有壓力，身邊有好榜樣成為他的目標，初入行時父親已訓示，「有壓力係好事，有壓力先可以push到自己，我未必做到好似爸爸、阿叔（爾冬陞）和阿伯（秦沛） 咁好，但起碼知道自己level，應該要去到邊個位」。他感謝導演胡恩威給他信心演「天下第一劍」如此厲害的角色。

將文字化成視聽盛宴

胡恩威將古龍文字以全新手法呈現，展現「進念」對文學另一維度的想像，音樂劇《三少爺的劍》首場公映時，他特別鳴謝導演陳嘉上，「我一直想將古龍的武俠小說做舞台劇，為找版權花了很長時間都找不到，最後是陳嘉上協助才聯絡上」。《三少爺的劍》加入原創歌曲和藝術科技，在嶄新現代舞台上唱盡江湖恩怨，編曲融合廣東流行歌、電子遊戲和貝多芬古典元素，填詞風格仿效古龍行文，重現古龍的俠客精神。

造型及美術指導文念中把古龍的詩意具體化，姜卓文一身全白色「三少爺」造型，既唯美又清新。外衣使用紡紗布料，這種在外隨風飄曳的線條、垂墜感與在內的戰鬥套裝層層堆疊，營造出微妙的衝突感，突顯角色剛柔並濟的性格特質。

John哥與太太李琳琳也有捧兒子場，大讚兒子叻仔，笑說：「咁多對白我就背唔到啦，返到屋企再指點吓佢。」李琳琳覺得「進念」的演出好另類，每一次都讓身為觀眾的她感驚喜，包括舞台設計、音樂和服裝造型也非常好。

演出場地：香港文化中心大劇院

演出日期：11月17至25日

票價：280元/380元

相關字詞﹕姜大衛（John哥） 爾冬陞 姜卓文 三少爺的劍

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