災難場面出動真消防員 佘詩曼演主播被讚氣場勁

《新聞女王》有不少新聞大型場面，開首的巴士翻側意外，幕後團隊花了兩星期準備，拍了4日半才完成。總監製鍾澍佳稱這場戲動用了台前幕後400人，出動了7部攝影機，包括航拍，「幕後大概100人，包括美術與電腦特技，飛車特技等，近300臨時演員，救人戲拍了3日，車廂內情况又花兩日。翻車時的氣爆原理，強烈氣流將架車彈起，一切要計算準確保障安全，但也有一定危險性」。

消防處幫手改劇本

另一災難場面是活化工廈四級大火，出動真消防員，保證觀眾看到都是最貼近現實的畫面。鍾澍佳說：「拍攝現場有齊救護車同警車，想模擬番四級大火的真實情况。好感激消防處咁幫手，為咗拍得安全又真實，拍攝時除配合消防處的更表，消防處還幫手睇劇本，因為驚我哋寫出嚟有bug，佢哋幫我哋改番啲操作同流程上嘅錯誤，又分享畀我哋知消防員接受記者訪問時應該講啲乜，因為拍嘅係新聞劇，如果連呢個真實感都做唔到，就有啲講唔通。除咗有對白同要演戲嘅消防員，其他嘅都係真消防員，因為只有佢哋先識操作啲喉車同上落升降台，其他演員係唔上得去，因為好危險同要好專業。」

娛樂組