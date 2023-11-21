無綫內地官方平台播台慶被遮樣 李佳芯稱無法控制 繼續做好本分

記者：林蘊兒、鍾一虹、林祖傑

攝影：鍾偉茵、劉永銳

李佳芯去年已經歷內地平台播映台慶時「被消失」，她的名字似敏感詞，至今未解封。前晚電視畫面所見，一班藝員大合照，李佳芯被安排企最側邊，遠鏡看不清她的樣子。無綫內地官方平台播映陳慧嫻載歌載舞時，李佳芯近鏡亮相，她的樣子被模糊了，無綫官方微博貼出短片及照片也難找到她蹤影。昨日李佳芯回覆稱公司生日大日子，主要想開開心心，「我沒多想控制不到的事，只會繼續做好本分，多謝大家關心」。

郭珮文獲獎後醒番

前晚台慶大獎幸運兒之一，落選港姐郭珮文抽中42萬存款港元時一臉呆滯，總經理曾志偉開玩笑說：「你醒未呀？你醒啦！」郭珮文其後受訪，笑言得獎後「醒了」，但仍然未接受到這個驚喜。昨日她在社交平台分享贏大獎感受，直認對過去幾個月發生的事感到非常幸運，表示會繼續盡她所能，發揮積極影響並回饋社會。郭珮文表示會將部分獎金捐給慈善組織，最後她期待繼續這段旅程並結識新朋友。

郭珮文前晚在麥美恩的助攻下製造「黃金畫面」，前者身材標青見稱，當她獲獎不知如何反應一臉「天然呆時」，司儀麥美恩上前攬實祝賀，重現前年台慶攬實李芷晴贏巨獎畫面，十分震撼。

趙紫諾新車轉贈母親

《聲夢傳奇2》季軍15歲趙紫諾贏得另一大獎，抽中價值近26萬元汽車，未有資格考車牌的她會將新車轉送母親，「媽媽有車牌，我打算等到18歲考車牌，因為我喜歡周圍去」。

陳豪和馬國明有份爭42萬現金存款但落敗，馬國明稱從來沒有抽獎運。問他是否輸了結婚大禮？他說：「我覺得心意更值錢，陳豪選了跟我分享呢個luck，我應該要為了呢份友誼請陳豪食飯。」陳豪笑言將自己名放入抽獎箱一刻，已不覺得會中獎。

曾提出不要扮林家棟

曾志偉在節目後答謝台前幕後付出的努力，「好似為家人慶祝生日，雖然不是什麼好厲害的事，但大家用100分全心全力做好節目，觀眾是會看到的」。

提到阮兆祥扮「林加洞」借題發揮有關林家棟獲邀加入無綫任高層傳言，曾志偉說：「他們事前曾問我扮拜登有沒有危險，我說沒問題。當提出要扮林家棟，我就講唔好，不過他們就答一定無事。把尺在他們手上，任他們揸主意。（不介意將你的新聞擺上枱？）藝人自己都要娛樂化，你笑別人都要識笑自己先。」

拒再為陌生人拍賀壽片

近期有報道網路瘋傳曾志偉及其他藝人為緬北電騙集團頭目錄祝壽片段惹爭議，曾志偉解釋因為應內地朋友要求，拍片祝賀朋友的朋友生日，經過今次事件，日後如有不相熟的人提出拍片要求，他會拒絕，避免同類事件再發生。

無綫昨日公布收視，前晚《萬千星輝賀台慶》跨平台直播收視最高25.4點（163萬觀眾）。同時公布台慶日各官網（不計內地平台）超過300萬用戶觀看，內容接觸逾830萬人次；比2022年台慶日表現增長逾100%。

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