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娛樂

MIRROR演唱會落實補場日期 加開5場 李駿傑鬧姜濤公審網民衰衝動

【明報專訊】MIRROR成員李駿傑（Jeremy）和P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）昨日到銅鑼灣出席首飾品牌活動。MIRROR去年7月在紅館舉行12場演唱會，第4場發生墜屏傷人事故，取消餘下9場演唱會。昨晚大會公布補場日期，2024年1月15至17日、19至22日、24至27日、29至31日，以及2024年2月2至3日，共16場，假亞洲國際博覽館Arena舉行。有關補場門票安排今日（21日）於MakerVille社交媒體公布。

Jeremy透露大家完成手頭工作便閉關為演唱會排練，現已開始為團歌排舞。問公審網民被批的姜濤心情可有好轉？Jeremy說：「姜濤好啲喇。覺得他心情輕鬆了少少，我們有鬧他衰衝動，身為公眾人物要很小心言論，不夠膽講自己不會這樣做，但希望不會。」他稱仍未成為車主柳應廷（Jer）乘客，聽盧瀚霆（Anson Lo）講感受OK，只是有點暈，他不會驚，相信安全，「但覺新牌仔呂爵安（Edan）穩陣過Jer，Edan成日話對揸車好有信心，加上打開賽車game，可能更加好」。他稱以前有過揸車，不過車速70公里已好驚，不打算將雪藏牌融雪，笑道：「我會坐隊友車，有11個司機。」

預告《12怪盜》上映有彩蛋

MIRROR主演電影《12怪盜》4場互動體驗場已完成，Jeremy透露12子暗中陪鏡粉睇戲，「大家以為我們消失了，其實我們坐在側邊黑幕內，想看觀眾反應，大家都好畀面，反應好好，笑得好開心」。他表示《12怪盜》明年上映，不擔心鏡粉已看過影響票房，「相信上映時會有些特別、未曝光片段和小彩蛋，我覺得大家都值得入場再睇多次」。賺兩次錢？Jeremy說：「其實粉絲都好心急想知我們究竟做緊乜，亦作為5周年慶祝活動，上映時公司會有收益，但只是想粉絲開開心心一起慶祝5周年，不是為了賺錢。」

甩拖的Phoebus表示聖誕節和家人及朋友過，「好似我首新歌咁《孤獨先生》」。是否將失戀心情投放新歌？他說：「都半年前的事，也不記得當時是否已分手，只是覺得《國際孤獨等級》、《一人之境》這類歌好有共鳴，便和填詞人講。」

跟許寶恆拍節目無避忌

會否約緋聞女友兼節目拍檔許寶恆（Alice）歡度聖誕？他說：「聖誕節都是陪屋企人好啲，其實已開始拍節目《P1X3L 5G上台計劃 2》，平安夜我們都要開工，8名成員感情都增進了，傳緋聞不是我可以控制，不會刻意避忌，因為做節目要有默契，大家今次都玩得好放。」

記者：林祖傑

相關字詞﹕吳啟洋（Phoebus） 李駿傑

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