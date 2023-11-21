張家輝投訴導演林超賢糟質演員 陳偉霆38歲生日願望新片大賣

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張家輝在記者會上推出炸彈型蛋糕賀William今天38歲生日，William表示生日願望身體健康，以及電影取得好成績，稱今次在家輝哥身上學懂很多，張家輝即說：「邊敢呀，大佬！」William稱未有機會欣賞《爆裂點》，非常期待看家輝哥的演出，自爆第一天開工，面對影帝級對手心情緊張、怯場，原本一場預算拍兩小時的戲，結果拍了五六小時才完成。張家輝被笑影帝氣場太勁，他反駁：「點會呀，只是第一日開工，William跟導演花時間傾談角色演繹。」

認迷戀張家輝

William被爆開工時向張家輝投以溺愛眼神，他笑說：「其實有誰不迷戀家輝哥，我只是一分子，被放大了。」張家輝被指新片大曬神級演技，他謙稱，「這部戲每個角色都很重戲，好多角色都有歇斯底里部分，林超賢的電影不會畀我好過，設計偏重戲劇味濃」。他又取笑林超賢近年忙於向外發展，今次回港拍戲興致好大，一次過爆發出來，「糟質一班演員，都是他慣常的做法」。

同告受傷「一腳還一腳」

林超賢與好拍檔張家輝相隔9年再合作，被對方投訴糟質演員，林超賢笑說：「想郁佢好耐。我們9年沒合作，開工前我問他的身手仲得唔得？他說得。上次拍戲我要他隻手，今次我要他隻腳，有場戲我看着他從十幾呎跳下來，聽到他落地『哎吔』兩聲，隻腳拗柴受傷，我只讓他休息一星期，之後叫他繼續跑。」他自嘲在馬來西亞拍外景時都拗柴受傷，已經還了一隻腳給張家輝，醫足半年還未好，「希望下次跟家輝合作不用等9年，可以密少少」。

梁洛施挑戰演反派

首次拍動作戲的梁洛施見到多名演員拍得辛苦，尤其是張家輝表現沮喪，發現導演林超賢很愛惜自己，「不過我覺得自己應付到，可以做打女」。林超賢在旁笑稱張家輝不是沮喪而是賣萌，又稱很滿意梁洛施表現，演喊戲充滿絕望和複雜爆發情緒，「未拍前有擔心她，結果出來很有震撼力，想不到她能做出這個效果，她之前一直框在某類型中，身為演員要跳出框框，我逼她跳出來」。

梁洛施稱今次演反派挑戰大，從未演過這類角色，「角色擁豐富人生背景，演起來算辛苦，我要不斷進入角色和抽離」。

周秀娜譚俊彥「臭味相投」

周秀娜戲中與譚俊彥有感情線，毋須打鬥，見一班男演員拍動作場面「打得好甘」，「有次見譚俊彥換衣服，背部和手臂有瘀傷，嚇我一跳」。譚俊彥笑說動作指導要求很高，那段時間聽到對方把聲都會驚，因經常拍打戲，又在馬來西亞的山洞浸水，捱得一身臭汗味，每次見到周秀娜都要說對不起。周秀娜笑言不覺對方有臭味，「可能我都有份在山洞浸水，發出同樣臭味」。

譚俊彥透露電影在炎夏開工，戲服很厚，每日都有人中暑，劇組要提供冰塊給大家降溫，最深刻跟張家輝在和合石打足一整天，拍到暈暈哋，「相隔9年再拍電影，很開心，期待與家人一起入場睇戲，但有好多打鬥場面，不會讓小孩睇呢部戲」。

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