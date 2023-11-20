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娛樂

【開箱】鈴木亮平扮演冒牌教師 《下剋上球兒》雜牌軍殺入甲子園

【明報專訊】TBS電視台上季日劇《Vivant》製作費達10億日圓（約5600萬港元），最終不負眾望，結局收視19.6%。今季《下剋上球兒》不談政治也沒有動作特技，而是日劇常見的熱血校園故事，首5集收視先跌後升，開播錄得10.8%跌至第4集8%，最新一集重返雙位數字，暫時成為今季日劇最佳收視，最終能否如劇名「下剋上」超越《Vivant》佳績？值得拭目以待。

棒球員退役再追夢

上月在影視串流平台MyTV SUPER上架的《下剋上球兒》，講述三重縣越山高中的棒球隊將被廢除，多得學生家長犬塚樹生（小日向文世飾）支持、教師南雲脩司（鈴木亮平飾）和山住香南子（黑木華飾）帶領下，球隊逐步邁進甲子園的熱血故事。

新劇靈感來自同名小說，連續10年在初賽出局的三重縣立高中，如何解決球隊內部問題，最終擊敗強敵，成為縣內冠軍，更首度進軍甲子園，創下「以下剋上」奇蹟。劇集把小說登場的人物、學校、球隊名稱及劇情均作修改。首4集講到南雲脩司高中時期是棒球隊成員，一直夢想成為職業球員，其後因傷引退，年過30歲重讀大學，成為三重縣越山高中教師，過着平凡生活。該縣大地主犬塚樹生的孫子犬塚翔（中澤元紀飾）入讀越山高中一年級，樹生為了培育孫兒成為出色棒球員，出錢出力，請求南雲脩司成為即將被廢除的棒球部教練。

老師學生各有苦衷

劇集最大看點是一群高中生兼棒球新丁，經過磨練成長，最後進軍甲子園的過程。棒球隊主將包括犬塚翔、根室知廣（兵頭功海飾）、日沖壯磨（小林虎之介飾）、久我原篤史（橘優輝飾），透過他們的故事，探討日本教育和家庭等問題。犬塚翔球技最好，投球速度達每小時130公里，本想考入星葉高中，加入著名棒球隊，但因成績太差，只能入讀越山高中，雖然成為隊中王牌，卻對隊員毫無信心，恐怕影響自身前途。

根室知廣來自單親家庭，每日要花4小時來回學校與住所，家庭環境亦不容許他參與球隊訓練。南雲脩司看上他的潛質，不惜管接管送，藉以挽留人才；日沖壯磨的哥哥日沖誠（菅生新樹飾）是隊中三年級學生，為了保護弟弟而與流氓衝突，結果無法出賽，壯磨為了完成哥哥夢想，最終加入球隊。

劇中不乏比賽場面，演員親身上陣，雖然辛苦亦有價值。有趣之處在於每當出現關鍵性投球或擊球，改為動畫演繹，突顯它的威力。劇集開場已預告越山高中打入甲子園，再以倒敘方式，強調球隊並非戰無不勝，而是經歷多番失敗，幸好球員每次比賽都有進步，過程感人且熱血。

黑木華人生如戲

教師方面，南雲脩司與妻子、外父、繼子及女兒同住，一家五口生活溫馨和諧，事實卻是他有不為人知的秘密，就是沒有教師資格，於是偽造執照到越山高中任教。為了掩飾身分，脩司原本不想擔任棒球隊教練，卻抵不過山住香南子等人盛情，加上對棒球的眷戀，才勉為其難答應。第4及5集講到脩司擔心冒牌老師身分影響球隊，決定離職兼自首。如先所言，劇集事先張揚脩司帶領球隊打入甲子園，至於如何重返教練崗位，便得耐心追看。

鈴木亮平近作如《TOKYO MER～流動急症室》及《西鄉殿》均受好評，明年更擔綱主演Netflix漫改日劇《城巿獵人》。新劇扮演退役棒球員兼教練，他演來入形入格。至於黑木華飾演熱愛棒球的女教師，礙於女性身分，無法擔任教練，現實的她演技出色，奈何接拍日劇如《第一刑事的烏牙鴉》，大多只為襯托男主角，欠缺發揮機會，果然戲如人生。小日向文世不演反派，扮演疼惜孫兒的大地主，出錢出力興建棒球場，加上過份積極插手球隊事務，炮製不少笑料。

相關字詞﹕黑木華 鈴木亮平 日劇 下剋上球兒 開箱

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