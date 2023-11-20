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娛樂

【娛樂場】《姚揚樂韻》訪談享藝術表演 小提琴家姚珏趙增熹首合奏

【明報專訊】著名小提琴演奏家姚珏主持港台電視31節目《姚揚樂韻》，邀請不同好友分享與她相識經過，暢談他們與音樂藝術結緣故事。今晚播出音樂製作人趙增熹任嘉賓一集，二人大談首次合作契機。

姚珏說：「2006年我們第一次合作《容祖兒．姚珏．莫拉維亞交響樂團音樂會》，感覺趙增熹對工作特別認真，不怕困難，是個敢於創新的人。後來我有重大演出，都會邀他為我編曲。我們之後更一起合作了世界最大規模的弦樂器合奏，創下『健力士世界紀錄』。」

古典音樂可以好過癮

姚珏認為古典音樂與流行音樂結合能創出不一樣的火花。趙增熹對此以 「過癮」來形容，「姚老師經常推動我們創作不同作品，令我和編曲人都要再做好一點」。姚珏補充，「很多人覺得古典音樂太深奧、好悶，但自從容祖兒的音樂會，將古典樂章加入流行音樂的編曲，讓觀眾真正了解古典音樂也很『過癮』」。

趙增熹節目中提到小時候不是乖巧孩子，家人給予高度自由，所以他在學習音樂路上是邊學邊做。他至今仍熱愛音樂的重要原因是確信自己找到喜愛做的事，「當我知道一生都不會離開音樂時，便想一路追求」。

難忘遇伯樂黎小田

趙增熹分享當初被音樂人黎小田睇中入行的有趣經歷，「中學時，朋友參加比賽，我去幫忙伴奏，黎小田當時留意到我，問我有冇興趣當錄音室製作助理」。趙增熹藉此勉勵遇到機會，但不斷質疑自己能力的年輕人，「曾有人找我當指揮，我不懂，我會馬上去學習，努力找方法做到為止」。

姚珏與趙增熹曾多次合作，卻從未試過表演二重奏，二人節目中首次合奏，趙增熹以口風琴，姚珏拉最拿手的小提琴，合奏經典樂曲《四季》第一樂章《春》送給觀眾。

《姚揚樂韻》（港台電視31）

播放時間：逢星期一晚上8時

相關字詞﹕趙增熹 姚珏 姚揚樂韻 娛樂場

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