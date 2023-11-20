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娛樂

張天賦馮允謙病倒獻唱失準走音

洪嘉豪急性氣管敏感 陳蕾冷病 MC唱到走音 盼攞歌曲獎

【明報專訊】尹光、張天賦（MC）、馮允謙、洪嘉豪、陳蕾和女團Me&等前晚參演《博愛SO ME SHOW MUSIC音樂會》。人氣急升的尹光打頭陣出場，觀眾反應熱烈，聲勢不遜年輕歌手。入圍《叱咤》「我最喜愛的男歌手」10強的他表示有興趣搞戶外騷，多謝投他一票的朋友，「唱歌53年第一次參加《叱咤》，即使10強止步都不會失望」。

馮允謙兩星期前氣管發炎未癒，唱高音時失準，他請求大眾勿將走音片上載社交網。對於未能打入《叱咤》「我最喜愛的男歌手」10強，他表示不失望，入到12強已開心，對獎項抱平常心，透露爸爸很喜歡尹光歌曲《Dear Myself》，若尹光得獎幾得意，他會投對方一票。

洪嘉豪病重曾想找代唱

洪嘉豪、陳蕾和MC同受天氣轉冷影響身體不適，影響演出水準。洪嘉豪自爆開騷前急性氣管敏感，一度感呼吸困難。他雙眼通紅，未清楚致敏原因，想過將歌酬分給陳蕾和MC代他唱。MC唱歌時走音，解釋唱live不時有類似情况，「不是勁走音已是好事，是很好的經驗。下午綵排已走音，如果有粉絲錄低，不介意放上社交網分享」。MC入圍《叱咤》「我最喜愛的男歌手」10強，問尹光是否勁敵？他說：「我喜歡看爆冷，如果他得獎會很開心。」覺得自己是大熱還是冷門？MC說：「我對自己的歌有信心，較想得到歌曲獎。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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