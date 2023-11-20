病癒張敬軒開騷講有味笑話 林家謙展舞技自嘲冇廉恥

軒仔自言10歲時學識同自己玩後什麼都玩。再被問何時覺得自己長大？軒仔稱由有毛開始，林家謙反問：「你細個冇毛咩？你唔係好多咩？你啲海膽呢。」軒仔說：「細個唔覺，大個可能食錯嘢，生到一發不可收拾。」軒仔提出加入林家謙的一人公司，林家謙表示沒有人工，軒仔笑言：「肉償就可以。」引得觀眾大笑。林家謙罕有展舞技後自嘲，「覺得自己好冇廉恥，一個人響台上都夠膽跳舞」。

自爆遇車禍 維修費逾30萬

二人完騷受訪，齊食雪條慶功，軒仔表示因病令音樂會延期感內疚，「新加坡去澳洲的機程冇戴口罩，初時都驚是新冠病毒，喉嚨痛要食類固醇，之後失聲5日，睇中醫先開到聲，要食蛤乸，就嚟食到變蛤乸」。林家謙笑說：「蛤乸邊有咁大隻？」軒仔自爆最近遇車禍，「架車被撞得幾傷，維修費要30多萬，我冇咩事，有落車執番碎片，車牌4個號碼撞剩一個，真的要攞碌柚葉冲涼」。

談到尹光與他們躋身《叱咤》「我最喜愛的男歌手」10強，有沒有感到威脅？軒仔說：「見尹光哥哥入10強真的好開心，咁多年來我都覺得這個獎好刺激，是會有奇蹟，好似古生（古天樂）咁多年冇出過歌，是很神奇的獎項。」林家謙自覺從來不會威脅到其他歌手，「我都有機會上台喎，因他（尹光）唱我的《一人之境》，若他得獎，可否叫埋我上台與他分享這榮耀」。

記者：林祖傑