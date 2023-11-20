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娛樂

首戰半馬輕鬆限時完成 周潤發調侃沿途忙打招呼最攰

【明報專訊】68歲周潤發（發哥）再度出戰馬拉松，昨晨參加首屆港珠澳大橋香港段半馬挑戰賽，全黑運動服上陣的他首次出戰半馬成績達標，2小時27分56秒跑畢約21公里賽道，衝線時獲大批跑手高呼大讚：「發哥好嘢。」發哥賽後說：「感覺好舒服，天公作美，又不是太曬，有點海風，也不是太多斜路，好舒服，我第一次跑算係咁。」

記者：林祖傑

發哥跑畢半馬回集合地點亞洲國際博覽館稍作休息，之後受訪，他表示跑半馬不辛苦，按照自己體力跑，跑得好開心，笑說：「跑就唔攰，係同啲人打招呼攰，一路叫住『發哥加油』，我就不停『多謝』。」

發哥笑稱黎明話「唔好空肚食早餐」，但他連水都不敢飲，怕跑到中途要排隊去廁所麻煩，並透露明年1月再挑戰半馬，沒想過跑全馬，「我的體力應付不到5小時運動，兩個半小時已經是我的極限，真係唔得，現在每日都有跑步做準備」。

無戲拍 暫轉行當運動員

發哥笑稱已轉了職業，現在不做演員做運動員，又表示有留意楊紫瓊和梁朝偉於各國電影頒獎禮奪獎，恭喜他們。問他可會「出山」再和楊紫瓊和梁朝偉合作拍戲？發哥說：「有機會嘅，有希望嘅，如果冇咪繼續跑步，我暫時未有戲拍，跑住步先。（未完全轉職？）未未未。我今（昨）日攞咗兩個牌，一個是證書，一個是兩個半小時內完成的獎牌，如果唔得我就打算在淘寶淘兩個返嚟。」他表示跑完十分高興，晚上會留在家中睇無綫節目《萬千星輝賀台慶》。

嫌太忙 拒投身YouTuber

發哥表示不敢叫明星跑友一齊跑半馬，「要他們肯先得，佢哋多嘢做嘛。別人要搵食，要畀時間人瞓覺先得，拍戲要捱更抵夜，不夠精神跑，真的會死，不是講笑」。可會邀請不用拍戲的好友鄭裕玲（Do姐）一齊跑，他稱Do姐忙做YouTuber。他可會考慮開網上頻道節目加入YouTuber行列？發哥說：「不會，搞呢啲好忙，要人哋subscribe和撳鐘仔，唔好煩人哋啦。一個人跑步舒服啲。」

胡諾言盼發哥帶領運動潮

同場參賽的胡諾言，其組別比發哥遲起步，透露曾參加3屆全馬，跑過一次半馬，當大家知道他今次參賽，個個都問會否見到發哥？他說：「無綫節目《流行都市》同事和監製，甚至我老婆，都叫我見到發哥記得影張相，我都唔知見唔見到，又驚影相影響大家跑步，如果見到我會同發哥點下頭來個微笑，希望發哥可以帶領運動潮流，吸引更多人來香港運動。」

胡諾言笑今次參賽似「集郵」多過跑步，透露曾跟發哥練跑，大讚對方很有規律，「係獲益良多嘅，記得嗰次同佢跑，佢第一時間同我講話綁鞋帶都好講究㗎，佢會教我哋綁鞋帶嘅知識，佢好似普通人一樣冇架子，好nice」。胡諾言稱發哥跑步很專業，會找外國選手的影片研究跑姿，或一些冷知識，之後跟大家分享。

相關字詞﹕胡諾言 首屆港珠澳大橋香港段半馬挑戰賽 周潤發（發哥）

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