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娛樂

合唱情歌滴汗 李克勤大讚炎明熹進步 可愛性格無變

炎明熹跟「奶爸」合唱冇壓力 李克勤讚Gigi有進步：希望無綫惜住佢

【明報專訊】李克勤、炎明熹（Gigi）、許靖韻及可宜昨日到馬場出席活動。克勤經常到外地工作，預計忙到聖誕節才放假陪家人，但會否出外玩不到他話事，笑言在家中地位很低。他再跟Gigi見面，大讚對方有無限可能，每次見她都成長不少，有蛻變及進步，但可愛、得意性格無變，希望無綫繼續惜住她。見Gigi可愛又叻，會否追個女？克勤尷尬笑說：「我年紀大喇，大仔都16歲，我跟Gigi唱情歌都會滴汗，不過我在台上是演員，但拖手可免則免，希望下次合唱勵志歌。（會否介紹兒子給Gigi認識？）Gigi好忙，讀書好多同學仔。其實拍《聲生不息》時，我問過她拍拖的問題，她說暫時不會拍拖，因為無時間。」

Gigi冬至回鄉與家人團聚

Gigi在48小時內出席4場活動演出，工作十分忙碌。她覺得時間過得充實和開心，今次能與「奶爸」李克勤合唱《合久必婚》，好放心沒壓力，有好熟悉的感覺。她的處女演唱會尾場受颱風影響延期，由於12月要考試，補場延至明年，本月底會閉關讀書。提到聖誕及元旦可以出關掘金，她稱不知有黃金檔期這回事，會順其自然，計劃冬至（12月22日）回鄉跟家人團聚。

許靖韻狂吸金想買第三個物業

許靖韻最近以500餘萬元購入第二個物業，有感供樓壓力大，計劃明年在港和海外多個地方開騷，努力吸金減輕負擔，她說：「層樓是公司樓盤，睇示範單位時覺得實用，心動想用來投資，買得好急，媽媽睇報道才知。」她4年前以400萬購入第一個物業，用作放租，希望努力幾年，儲多些錢買三房單位自住。擔任主持的可宜腹部微隆，承認懷孕4個月。可宜稱朋友笑她變醜，估到佗B仔。她表示懷孕後瞓得及胃口好，沒有不適。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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