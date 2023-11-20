合唱情歌滴汗 李克勤大讚炎明熹進步 可愛性格無變

Gigi冬至回鄉與家人團聚

Gigi在48小時內出席4場活動演出，工作十分忙碌。她覺得時間過得充實和開心，今次能與「奶爸」李克勤合唱《合久必婚》，好放心沒壓力，有好熟悉的感覺。她的處女演唱會尾場受颱風影響延期，由於12月要考試，補場延至明年，本月底會閉關讀書。提到聖誕及元旦可以出關掘金，她稱不知有黃金檔期這回事，會順其自然，計劃冬至（12月22日）回鄉跟家人團聚。

許靖韻狂吸金想買第三個物業

許靖韻最近以500餘萬元購入第二個物業，有感供樓壓力大，計劃明年在港和海外多個地方開騷，努力吸金減輕負擔，她說：「層樓是公司樓盤，睇示範單位時覺得實用，心動想用來投資，買得好急，媽媽睇報道才知。」她4年前以400萬購入第一個物業，用作放租，希望努力幾年，儲多些錢買三房單位自住。擔任主持的可宜腹部微隆，承認懷孕4個月。可宜稱朋友笑她變醜，估到佗B仔。她表示懷孕後瞓得及胃口好，沒有不適。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

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