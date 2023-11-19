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娛樂

《羅密歐與祝英台》台前幕後商場睇大結局 鄭子誠奸得出色 網民力推爭「男配」

羅密歐與祝英台｜鄭子誠獲網民力推爭男配角獎︰不敢當

【明報專訊】無綫台慶劇《羅密歐與祝英台》前晚播映大結局，監製陳維冠及編審鄭成武，聯同陳豪、陳茵媺、周嘉洛、游嘉欣、鄭子誠及江美儀等到商場跟觀眾在大屏幕前一齊觀看，眾人異口同聲說依依不捨。鄭子誠再演大奸角祝仁義，被網民熱捧爭最佳男配角，他說不敢當，多謝網民讚賞，未來想演更立體及有可歌可泣故事的奸人。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

鄭子誠劇中奸得出色，金句連連，獲網民力撐有資格爭無綫萬千星輝頒獎禮「最佳男配角」。他謙稱道：「不敢當，出道以來都多得觀眾畀面。其實做乞人憎角色，與負面評論都是一線之差，多謝網民讚賞。」問到爭獎信心？他沒正面回應，說近年演好人角色較以前多，今次算是重操故業，所以駕輕就熟，「過去累積近20年演奸角經驗，都擔心被定型，之後再接劇，不由自己揀忠或奸角色」。他搞笑續道：「初入行拍劇，拍10次有8次演奸人，當時很希望從良，原來好人難做。拍《真情》角色真是喪盡天良，殺人放火的事都做，沒有比那角色去得更盡。」他想演奸得更立體，有可歌可泣故事背景的角色，覺得更好玩。

陳茵媺不捨 陳豪抗拒夫妻檔拍劇

陳豪正為新劇《企業強人》在深圳拍攝，特別趕返港跟太太陳茵媺看大結局。劇中陳豪與陳茵媺分別飾演梁山伯與祝英台，未能大團圓結局，梁山伯為幫羅密歐（周嘉洛飾）擋子彈被殺，祝英台設計在決鬥時令自己被羅密歐槍殺，殉情化蝶相聚，令觀眾感惋惜。陳茵媺感觸說：「因為拍攝中間經歷好多挑戰，如疫情，又為角色花時間練習，真是台上一分鐘，台下十年功，這麼快就播完，很不捨得。」陳豪指此劇是他們婚後的第一部夫妻檔作品，所以很珍惜。由於太熟對方，不想拍戲與現實關係有混淆，故有少許抗拒夫妻合作，笑言不知會否再有下次。

他們的3名子女一直有追看此劇，但因早睡，會待周末放假才一起重看大結局。問子女可有跟父母拍戲的想法？陳茵媺指小朋友只是好奇，「他們問我點解喊得咁快，有叫我教，但我拒絕，怕他們有樣學樣。劇集播完不用再宣傳，可以多陪他們，活動前分別出席3個家長會，真的好忙」。陳豪表示會隻身出席台慶，太太不會同行，亦沒準備唱歌或任何表演。早前被嘲唱歌走音的他搞笑說，要接收錢的工作才會娛樂大家。

游嘉欣難忘被掌摑 痛到標眼水

游嘉欣難忘劇中被陳茵媺大力摑面，「當時拍遠鏡和近鏡，共拍了兩次，被摑了兩巴掌，為免鏡頭穿崩，都是真打。可能化妝厚粉，沒見到手指印，但咁大個女第一次被摑，摑完真是痛到標眼水！」周嘉洛笑言見游嘉欣被掌摑感心痛，自爆由細被打大，因小時候不聽話，常被母親體罰，「起初用衣架，點知打到爛，後來轉用手，又打到攰和氣喘。不過自升讀中學，我就沒再被打」。

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