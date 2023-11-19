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娛樂

不滿近照流出 何超盈稱低調因為有社恐

【明報專訊】已故賭王何鴻燊四房大女何超盈，2019年嫁辛奇隆及誕下女兒辛千覓後變得低調，甚少公開露面及更新社交網。日前超盈與林建岳女兒林心兒出席好友婚禮的照片流出，她比前消瘦不少，回復懷孕前的身形。不過超盈對照片外泄感不滿，她在社交網上載與林心兒合照，以英文留言道︰「這是唯一得到我同意的照片，謝謝尊重我的私隱。」之後再於微博發文透露不快，回覆網民時自揭有「社恐」。

「最好身材已經過去了」

超盈說最近參加婚宴，一早說明有口頭或文字的保密協議「一張我的照片都不能發出來的」， 因一些私人理由，她對鏡頭還是有點恐慌，希望在克服之前，可以低調和慢慢開始分享。在她未完全準備好時看到新聞，稱只有少數人擁有那些照片，「不想有任何不好的、壞的氣場，反正出賣假圖也不是第一次。向好的方面想，只有她（林心兒）真的明白我現在對鏡頭的敏感度。我希望可以過着低調的生活，所以她真的一張有我的圖片也不發出來，而且已用盡所有嘅努力去控制現場的混亂。這一張是我願意、她願意的。其他圖別要再用了。我的閨密林心兒」。有網民留言稱，聽說她被家族孤立，超盈說︰「我只是低調，因為有社恐。不好看的照片我有很多，那我怎樣……最好的身材已經過去了，我要接受現實，我現在已經是一位媽媽了，健康就可以啦。」

娛樂組

相關字詞﹕社恐 何超盈

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