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娛樂

【開箱】《ONE DAY～平安夜的騷動》 二宮和也視帝難救爛劇本

【明報專訊】日本富士電視台「月9」劇集（逢周一晚播出）曾有輝煌時代，由1990年代《東京愛情故事》、《101次求婚》，到「萬人迷」木村拓哉主演《悠長假期》、《戀愛世紀》套套叫好叫座。今年陷入低潮，7月開播《真夏的灰姑娘》平均收視只有5.6%，今季新劇《ONE DAY～平安夜的騷動》請來二宮和也、大澤隆夫與中谷美紀合演，陣容無疑鼎盛，收視卻跌至4.6%，打破「月9」史上最低紀錄。

台前幕後陣容強勁

《ONE DAY～平安夜的騷動》上月6日開播，講述平安夜一日發生的驚險故事。勝呂寺誠司（二宮和也飾）遇襲暈倒，醒來發現身邊有具屍體，短暫失去記憶的誠司收到來電，對方催促他離開案發現場，於是展開逃亡，並成為警方通緝犯。另一方面，廚師立葵時生（大澤隆夫飾）忙着為客人準備晚餐，誠司突然闖入，打翻他準備多日的秘製醬汁，時生與餐廳職員為應否如期開店而爭論。同一時間，趕赴槍擊現場的電視新聞女主播倉內桔梗（中谷美紀飾），突被告知節目即將終止，她被調任烹飪節目主持。桔梗打算「絕地反擊」，搶做槍擊案獨家新聞，卻遭上司阻撓。香港觀眾可於煲劇平台「黃Viu」收看《ONE DAY》。

新劇由二宮和也、中谷美紀及大澤隆夫擔綱外，配角亦有《同一屋簷下》江口洋介、《我的殺意戀愛了》中川大志、《金魚妻》松本若菜、《DCU》中村杏，《被擦掉的初戀》福本莉子及《信用欺詐師》小手伸也等，劇本出自《飛翔吧埼玉》獲得日本奧斯卡最佳編劇的德永友一，導演則是《律政英雄》系列的鈴木雅之，台前幕後陣容強勁。

劇情散漫角色無聊

劇集由3個看似毫無關連的人：誠司、時生及桔梗，因為一宗槍擊案，命運因此交錯。二宮和也扮演失憶逃犯誠司，急於尋回記憶，更要找到案件線索。他從模糊印象中，想起跟某人有約定。誠司逃亡期間遇上國際犯罪組織頭目之一笛花瑞樹（中川大志飾），告知他的名字叫勝呂寺誠司，本屬犯罪組織成員，負責一宗重要交易，指示他到警局聯絡警員蜜谷滿作（江口洋介飾），便可知悉身世。誠司半信半疑，仍然跟着照做，可是身為逃犯，大模廝樣走入警署，似乎於理不合，更離譜的是警局所有人員都沒發現誠司，讓他全身而退。

桔梗追查槍殺案時，看着疑兇照片，認出是大學同學，名叫天樹勇太，後者父親也是警員，早年自殺身亡。誠司與勇太究竟是否同一個人？為何有兩個身分？劇集播出至今仍未解謎，估計屬於同一人。勇太可能是警員，被派往犯罪組織做臥底，誠司則是假名，槍擊案或許與誠司的臥底身分曝光有關。

劇集把故事濃縮在一天內發生，類似設定難言新鮮，美劇《24》便是經典。最大問題是劇情毫不緊湊，節奏又緩慢。雖然3位主角的故事互相穿插，可惜關連性不高，尤其是廚房時生的部分，全劇播了接近一半，仍跟其餘兩人欠缺交接，加上戲分無聊，如在第2集時生發現誠司逃亡期間，在餐廳遺下手槍，他與餐廳員工花上很長時間爭論應否如常開店或報案，接着又爭論要煮什麼食物來代替被打翻的醬汁，令人費解。

相關字詞﹕中谷美紀 大澤隆夫 二宮和也 日劇 ONE DAY～平安夜的騷動～ 開箱

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