明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

金球獎1月舉行 CBS奇招谷收視 《老友記》眾星雲集艾美獎悼念馬修

【明報專訊】美國長壽處境喜劇《老友記》男星馬修派利（Matthew Perry）上月28日在洛杉磯寓所暴斃，終年54歲，同劇演員包括珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）等分別透過社交媒體留言悼念。據英國《每日郵報》獨家報道，珍妮花等5名拍檔計劃在明年1月15日舉行艾美獎頒獎禮上公開悼念馬修，給予「他應得的尊重」。另一方面，隨着美國演員公會罷工結束，金球獎宣布明年1月7日舉行，改由CBS電視台直播，且看能否挽救低迷收視。

《老友記》劇中飾演毒舌又幽默Chandler Bing的馬修派利，上月28日被發現陳屍洛杉磯住所的按摩浴缸，警方調查認為死因無可疑，遺體已於洛杉磯科士蘭紀念墓園下葬，目前只待驗屍及毒理報告，確認真正死因。

馬修派利5度提名

據英國《每日郵報》引述消息人士指，跟馬修情同家人的《老友記》拍檔珍妮花安妮絲頓、歌翠妮葛絲（Courteney Cox）、麗莎古杜（Lisa Kudrow）、麥利邦（Matt LeBlanc）及大衛舒威馬（David Schwimmer）經過初步商議，希望舉行一場公開悼念活動，「藉以告訴全世界，在他們心目中馬修是個怎樣的好人，這亦是他應該獲得的尊重」。

珍妮花等人認為，明年1月15日在洛杉磯舉行第75屆艾美獎頒獎禮，正是最佳時機，「雖然他們仍為失去馬修而悲痛不已，情緒未算穩定，但堅持做他們認為應該做的事」，知情人士如是說。事實上，馬修憑《老友記》及《白宮群英》等劇集5度提名艾美獎，因此選在這個舞台作出最後致敬，可謂合適不過。

借NFL刺激收視

隨着美國演員公會罷工結束，荷李活各大頒獎禮將會如期舉行，繼艾美獎和奧斯卡先後公布舉辦日期，美國荷李活外國記者協會（HFPA）主辦第81屆金球獎昨日亦宣布，將於明年1月7日頒獎，過去由NBC電視台直播，今屆改由CBS電視台接手，安排在美式足球聯盟（NFL）比賽後緊接播出，希望產生協同效應，刺激後者收視由低位回升。

自2021年爆出HFPA涉賄選及成員「太白」等連串醜聞，金球獎一度遭受業界杯葛，翌年NBC電視台拒絕直播，就算今年重新播放亦創收視新低，錄得史上最差的625萬觀眾收看紀錄，且看CBS電視台能否創造奇蹟。金球獎提名名單將於下月公布。值得一提的是，除了金球獎和NFL球賽外，CBS電視台亦擁有第66屆格林美音樂頒獎禮的直播權，定於明年2月4日在洛杉磯舉行。

相關字詞﹕格林美音樂頒獎禮 金球獎 艾美獎 珍妮花安妮絲頓 老友記 馬修派利

上 / 下一篇新聞