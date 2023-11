【明報專訊】《西城故事》麗素施嘉(Rachel Zegler)與《俠盜驕雄》湯拜夫(Tom Blyth)合演、改編自同名小說的《飢餓遊戲前傳:鳴鳥與靈蛇之歌》(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes)昨在美國開畫,據美媒Deadline引述業界消息指,此片周四優先場票房料收600萬美元(約4680萬),如果數據屬實,比上周開畫的超級英雄片《Marvel隊長2》(660萬美元)猶有不及。