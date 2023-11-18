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娛樂

巿川猿之助協助父母自殺罪成 判入獄3年緩刑5年

【明報專訊】曾演日劇《半澤直樹2》的47歲歌舞伎演員巿川猿之助，今年5月在東京目黑區寓所跟父母一起服藥自殺，他僥倖獲救，但父母身亡。檢方以協助父母自殺罪名起訴巿川，案件昨在東京地方法院宣判，他被判入獄3年，緩刑5年。法官指巿川在事發後感到後悔，並已反省，於是判處緩刑，巿川聞判後向法官行禮，宣判過程僅5分鐘便完結。雖然如此，昨日有428名巿民在庭外排隊，爭取23個旁聽席，超額達18.6倍。

巿川所屬事務所透過官網撰文，表示接受法庭判決，也對巿川父母離世深表哀悼。鑑於事件對社會的影響，基於社會責任，接受巿川提議，雙方解除合約。關於巿川今後工作計劃，事務所指「現在是白紙狀態」。提到巿川被指性騷擾後輩一事，發言人再次道歉，今後將採取相應措施應對。

巿川昨日也發表千字文，坦承協助父母自殺，犯下無法形容的罪行。自言當時不想獨自承擔醜聞，也不想讓人看到自己弱點。他表示：「父母說不能讓我獨自離世，我欣然接受，亦幫父母做準備。每日回想當天發生的事情，只有我能倖存，對不起父母。事發後，我也想過尋死，但在身邊人和醫護人員幫助下，已再沒自殺念頭。」提到初審期間，法官問他有什麼話想說，他答：「如果有我能做的事，請讓我做。」他稱今後會好好思考，亦會與身邊人商量，努力活下去。

文：蘇珮欣

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