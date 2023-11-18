明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

P.Diddy遭歌手舊愛控強姦虐待 逼女友召男妓滿足偷窺慾 紐約警方接報調查

【明報專訊】現年37歲的美國女歌手Cassie Ventura前日入稟曼哈頓聯邦法院，控告54歲前男友兼饒舌歌手P.Diddy（原名Sean Combs）強姦及虐待，消息震驚樂壇。據法庭文件指，P.Diddy與Cassie拍拖期間，多次毆打女方，又強迫她吸毒，更要求女友召男妓，好讓他在旁欣賞，滿足其變態的偷窺慾。紐約警方同日調查P.Diddy，但拒絕透露報案人身分，暫時未知跟Cassie訴訟有否關係。

今年9月贏得VMA頒獎禮Global Icon獎項的P.Diddy，不單是國際知名的饒舌天王，同時兼任唱片公司老闆、時裝設計師、演員、唱片及節目製作人等多職，因此當Cassie入稟控告他強姦及虐待等罪名，彷彿在歌影視及潮流等跨界投下巨型炸彈般震撼。美媒昨日引述法庭文件指出，2005年當Cassie認識並簽約成為P.Diddy旗下唱片公司藝人時，她只有19歲，男方則是36歲。二人拍拖多年，經常出雙入對，直至2018年才分手。Cassie最為人熟悉的歌曲包括《Me & U》、《Long Way 2 Go》等，並曾贏得美國作曲家、作家和發行商協會（ASCAP）及音樂錄影帶製作協會（MVPA）等多個頒獎禮的獎項。

P.Diddy炸毁Kid Cudi座駕

Cassie入稟指控前男友多宗罪，最令人震驚的是宣稱P.Diddy命令她在紐約高級酒店或其寓所召男妓，然後他在旁欣賞及自慰，並把性交過程拍攝，滿足其偷窺慾；P.Diddy又向女方提供毒品，包括「搖頭丸」及「K仔」等，令她麻醉自己，忘記痛苦。Cassie曾經要求男方刪除不雅影片，事後發現P.Diddy保留副本。她又稱2018年二人鬧分手前，曾遭P.Diddy入屋強姦，批評此舉已觸犯性販賣及性暴力等罪行。

除此之外，Cassie宣稱曾遭虐待，例如2009年P.Diddy不滿女方跟其他經理人公司職員聊天，於是把她推入車內，不斷踢她頭部，導致受傷流血，事後吩咐手下把她軟禁在酒店房間，一星期內禁止與家人通電話；2012年P.Diddy得悉女友跟另一歌手Kid Cudi約會，聲言要炸死對方，事後他的座駕真的發生爆炸，Kid Cudi透過發言人承認：「此事千真萬確。」

成人倖存者法案建功

Cassie表示多得紐約州長去年簽署「成人倖存者法案」（Adult Survivors Act），為年滿18歲後遭性侵的受害者提供追溯期，使他們在起訴施暴者時，免受案發時間限制，「這法案讓我有機會把不幸遭遇大聲說出來，好讓餘生可以慢慢平復」。P.Diddy透過律師否認有關指控，反指Cassie在過去半年間，曾向他勒索3000萬美元（約2.34億港元）掩口費，否則將出書爆料；Cassie代表律師反駁，聲稱P.Diddy開價8位數字，要求女方噤聲，但遭她拒絕。

Cassie透過民事訴訟，要求P.Diddy及旗下公司職員賠償損失，但未有公開索償金額數目。另一方面，據美媒TMZ報道，紐約警方亦對此案高度關注，並已展開調查，但拒絕透露報案人身分，暫時未知跟Cassie是否有關。警方回應指：「我們對性侵等罪行非常重視，促請所有受害者與警方聯絡，好讓我們提供支援服務，並就案件展開調查。」似乎暗示P.Diddy涉強姦案，受害者可能不止Cassie一人。

相關字詞﹕虐待 強姦 Sean Combs Cassie Ventura P.Diddy

上 / 下一篇新聞