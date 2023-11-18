明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

【娛樂場】光影藝術祭電影節 維梅爾稀世名畫與坂本龍一最後演奏

【明報專訊】MOViE MOViE與香港設計中心首次跨界合作，舉辦以設計為主題的「MOViE MOViE Life is Art 光影藝術祭．設計漫遊」電影節，精選14部電影於11月23日至12月17日期間播映。「開幕電影暨香港首映」有史無前例最大規模的維梅爾展覽《維梅爾：光影大師》及奧斯卡得獎導演紀錄近代時裝設計大師跌宕人生的《John Galliano的高山低谷》；「閉幕電影暨香港首映」是已故日本音樂大師坂本龍一最後演出的《坂本龍一：Opus》，以電影及設計觸動心靈。

《維梅爾：光影大師》沉浸藝術世界

開幕電影之一《維梅爾：光影大師》，「你可能看過女神施嘉莉祖安遜在電影中演繹《戴珍珠耳環的少女》，又或你早已聽聞過這舉世知名的畫作，但你對背後這名與梵高、林布蘭並列為「荷蘭三大畫家」的維梅爾有多少認識？」2023年春季，荷蘭國立博物館敞開大門，呈現有史以來規模最大的維梅爾展覽，他以透明的用色準確捕捉光影，尤其擅於刻畫室內空間，以物件與人物的互動，呈現優雅舒適的氣氛。

這次觀眾能以電影形式私享這個展覽，並由荷蘭國立博物館館長和策展人親自導賞維梅爾全球35件已知作品中的28件稀世名畫，包括最著名的《戴珍珠耳環的少女》、《地理學家》、《倒牛奶的女僕》等，是「光影大師」的史無前例最大規模的展覽。觀眾將在大銀幕仔細欣賞維梅爾巨作的細節，以及在專業導賞下深入了解他的生平及創作內幕，一同沉浸在這大師的藝術世界中。

第二部開幕電影《John Galliano的高山低谷》，John Galliano人生的高潮與低谷極為戲劇性，曾被譽為近代最傑出時裝設計師，在Dior擔任首席設計師15年間，令品牌脫胎換骨，事業隨之而來的壓力卻令他染上惡習，一次酒後失言牽起極大風波，被品牌解僱，之後又獲重生。奧斯卡得獎導演Kevin Macdonald被John Galliano的傳奇人生吸引，希望尋找那次失言背後的故事。12月10日的場次有映後分享，嘉賓是香港電影美術學會副會長劉天蘭。

《坂本龍一：Opus》奏出傳奇一生

閉幕電影《坂本龍一：Opus》，坂本龍一今年不敵癌症離世，然而他半世紀的創作已撼動全世界的靈魂。離世前幾個月，坂本龍一決定為世界作最後一場演奏。由兒子空音央執導，在坂本龍一最愛的東京NHK放送中心的「509錄音室」錄製，一台鋼琴、一位演奏家、20首曲目，娓娓道出傳奇一生。12月17日映後分享嘉賓，是跟坂本龍一私交甚篤的資深電台DJ黃志淙。

其餘精選電影有《激浪派錄像藝術教父：白南準》、《Bruce MAU 設計大師》、《蘇聯式巴士站》、《V&A博物館特展—愛麗絲：越奇越怪》、《翩娜．之後》、《英格蘭超認真唔專業電影製作社》、《Tiny Galaxy Concert @虎豹》、《美學構成—ACC藝術家系列》、《好好拍電影》、《落錯單》及《海鷗來過的房間》等。

《MOViE MOViE Life is Art光影藝術祭．設計漫遊》

日期：2023年11月23日至12月17日

查詢：www.cinema.com.hk/www.popticket.hk/MOViE MOViE facebook專頁

相關字詞﹕坂本龍一：Opus John Galliano的高山低谷 維梅爾：光影大師 MOViE MOViE Life is Art 光影藝術祭．設計漫遊

上 / 下一篇新聞