黎諾懿預祝夏文汐58歲生日 龔嘉欣要蛋糕不要愛情

目標開20間蛋糕店

龔嘉欣正在深圳拍新劇《企業強人》，事先向劇組請假3小時返港出席活動，之後趕回劇組繼續拍攝。她開心投資的蛋糕店愈開愈多，感激幕後團隊努力，今年開了5間，跟目標開20間分店的距離又近一步。見她右腳膝蓋位置輕微紅腫，她說是數年前拍劇集《殺手》時受傷，加上拍新劇長時間站立，引致舊患復發。

提到無綫多名女藝員最近輪流宣布結婚喜訊，龔嘉欣戥她們開心，讚婚紗照好靚，但她未有好消息宣布，「下月34歲生日，想掙更多錢先，因為鍾意儲錢，已放棄結婚。以前定下30歲前結婚，但做人不能貪心，現在要蛋糕不要愛情，為事業再努力多幾年」。她讚陳豪與譚俊彥是圈中出名顧家好男人，趁拍劇有問他們夫妻相處之道，為未來準備。

黎諾懿3年前加入飲食集團，生意版圖愈做愈大，稱全靠太太、兒子及龔嘉欣腳頭好，希望搞更多活動刺激夜消費。他自稱以前是大花筒，搵幾多用幾多，近年開始儲錢，財政全交太太管理。

記者：林蘊兒