黎明即興跳舞 全場歡呼尖叫 觀眾遭手燈擊頭濺血送院

稱跳舞唔好睇 專心唱歌

黎明在首場演唱會坐低唱快歌《聽身體唱歌》成為熱話。第二場屏幕出現可愛兔仔問黎明為何不跳舞？他解釋道：「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留畀專業dancer跳，我都係專心唱歌，我做番擅長嘅嘢。」不過他獻唱《Sugar in the Marmalade》時即興跟着跳，觀眾歡呼尖叫，他忍不住笑出來。黎明演唱會的舞蹈總監由ERROR的梁業（肥仔）擔任。

黎明繼《超平凡人的主題曲》後，再以人生作為主題創作新歌《人生遊戲》，願生活中不斷奔波勞碌的人們，在稍作歇息時，得到心靈慰藉，歌詞通過遊戲隱喻，形象地描繪人生面臨種種選擇與轉折，如聆聽真實「人生遊戲」。

娛樂組

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