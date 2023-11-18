明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

娛樂

黎明即興跳舞 全場歡呼尖叫 觀眾遭手燈擊頭濺血送院

黎明即興跳舞氣氛佳 新歌《人生遊戲》發放正能量

【明報專訊】黎明一連10場紅館演唱會周二（14日）晚開鑼，第2場（15日）發生有觀眾被打傷送院事件，當晚黎明唱《聽身體唱歌》時，有女歌迷因太投入，拿着膠製小型手燈又唱又跳，意外擊中前方一名男觀眾頭部，令對方頭破血流，最後驚動警方及送院治理。主辦單位表示︰「事發後，紅館工作人員即時安排香港聖約翰救傷隊為傷者處理傷口，傷者之後由朋友及醫護人員陪同下，自行上救護車送院治理。主辦單位呼籲觀眾欣賞節目表演期間注意安全，並祝願傷者早日康復！」警務處公共關係部回覆傳媒查詢時確認事件，警方將案件列作糾紛及意外受傷處理，指報案人曾稱會循民事方向索償。

稱跳舞唔好睇 專心唱歌

黎明在首場演唱會坐低唱快歌《聽身體唱歌》成為熱話。第二場屏幕出現可愛兔仔問黎明為何不跳舞？他解釋道：「點解唔跳？因為我跳得唔好睇囉！留畀專業dancer跳，我都係專心唱歌，我做番擅長嘅嘢。」不過他獻唱《Sugar in the Marmalade》時即興跟着跳，觀眾歡呼尖叫，他忍不住笑出來。黎明演唱會的舞蹈總監由ERROR的梁業（肥仔）擔任。

黎明繼《超平凡人的主題曲》後，再以人生作為主題創作新歌《人生遊戲》，願生活中不斷奔波勞碌的人們，在稍作歇息時，得到心靈慰藉，歌詞通過遊戲隱喻，形象地描繪人生面臨種種選擇與轉折，如聆聽真實「人生遊戲」。

娛樂組

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com

相關字詞﹕紅館演唱會 黎明

上 / 下一篇新聞