網民推上《叱咤》最後10強 尹光自稱普通歌手「從來未叻過」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

尹光昨日與林明禎到昂坪市集為聖誕燈飾揭幕，一班粉絲帶備燈牌撐場。尹光唱完大熱《Dear Myself》，又將首本名曲《你阿媽大減價》改歌詞，跟林明禎搞笑合唱，又提議下次改唱《小姐大減價》。

撼6鏡仔張敬軒MC林家謙

商台《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日公布最新投票結果，尹光入圍「我最喜愛男歌手」最後10強，力撼MIRROR 6名成員，包括姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、江生（AK）及柳應廷（Jer），還有張敬軒、張天賦（MC）及林家謙，成為10人中年齡和年資最長的候選歌手。

「入到最後5強都偷笑」

尹光最初以為只入圍12強，得知成為10強感開心又緊張，謙稱能入圍已當自己得獎，他說：「得獎信心自問不敢講，其他歌手的名聲好大，我只是唱歌唱得耐的普通歌手，從來未叻過！無打算預備什麼戰衣上台，不過如有機會，都會出席頒獎禮，入到最後5強都偷笑。」提到獲網民力捧，尹光不敢抱太大希望，因怕跌下來失望更大。

讚林明禎唱歌有潛質

尹光早前在紅館舉行一場演唱會，承認未夠喉，但又感壓力大，體重輕了3磅。他有計劃明年開Part 2，稍後要到美加、內地及澳門巡唱。尹光讚林明禎唱歌有潛質，台上表現好好，可能跟演戲經驗有關，提議她嘗試做歌手，實行歌影視3線發展。林明禎聞言說：「好榮幸與光B哥合唱，要向他請教。2024年如果有時間，都想嘗試出新歌。如果自己將來有機會入圍頒獎禮，都會覺得好犀利。」尹光覺得林明禎雖然廣東話發音不正，但反而會好聽，加上唱國語亦不錯，他必定會捧場，出碟肯定買100隻。林明禎預計聖誕留港過節，家人也從馬來西亞來港，會帶他們去欣賞聖誕燈飾。

鄭欣宜久休照入10強

叱咤「我最喜愛的女歌手」最後10強是李幸倪、陳凱詠、邱彥筒、Serrini、sica、方皓玟、炎明熹、陳蕾、鄭欣宜及謝安琪。「我最喜愛的組合」最後10強是COLLAR、Dear Jane、ERROR、KOLOR、Lolly Talk、MIRROR、P1X3L、RubberBand、艾粒及雷同二友。

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