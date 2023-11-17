【開箱】《我的女神室友斗娜》 200億韓圜炮製小品愛情劇

秀智角色度身訂造

《我的女神室友斗娜》講述韓國女團Dream Sweet成員斗娜（秀智飾）演出期間突感不適，更因此跌落舞台，事件震驚演藝界。斗娜決定停工，遷往Share House暫住，終日無所事事，常在屋外抽煙。元峻（梁世宗飾）為了升學離鄉別井，入住首爾Share House並遇上斗娜，卻不知對方是人氣偶像。其後得悉斗娜身分，但未有改變相處態度，僅視她為喜愛捉弄自己的大姐姐，還跟對方談及重遇初戀對象金珍珠（夏英飾）之事。二人就似親友般相處，互相關心，慢慢培育感情。

《我》劇屬於典型愛情故事，內容難言驚喜，最大賣點就是扮演斗娜的秀智。斗娜是女團成員，年輕出道火速成名，然而經理人朴仁昱（李鎮旭飾）與母親（金善映飾）均只視她為搖錢樹，隊友也不喜歡她，令斗娜對人生感迷茫，角色根本就是為秀智度身訂造。

秀智16歲以女團missA成員身分出道，憑藉青春美麗外表，贏得「國民初戀」美譽，演藝事業平步青雲，去年更憑韓劇《安娜》榮膺視后。秀智劇中造型性感又漂亮，在台上又唱又跳，忠實呈現她在missA時代的實力。新劇也有不少內心戲，例如她在女團期間，遭工作人員惡言相向、跟隊友產生摩擦，以及網上惡評等，斗娜透過與元峻相處，撫平傷痛。秀智經過多年的演技磨練，表現漸趨成熟，把斗娜貌似難以相處，內心孤獨脆弱，表現恰到好處。

網漫改編劇成熱潮

雖然如此，全劇集中表現秀智美貌，乍看似MV般賞心悅目，劇情卻因此失衡。原著漫畫從男性角度出發，講述他跟3位年長女生：斗娜、金珍珠和青梅竹馬的崔伊蘿（朴世阮飾）故事，探討小鮮肉與「大姐姐」之間的關係。劇集為遷就角色，改以斗娜為中心，聚焦在她跟元峻的感情線，淡化金珍珠及崔伊蘿的作用，令劇集欠缺完整性。

韓媒指《我的女神室友斗娜》播出後，原著漫畫的網上點擊急增17倍。同樣情况時有發生，例如高賢貞主演Netflix韓劇《假面女郎》8月播出後，網漫點擊暴升121倍；禹棹煥主演《獵犬》點擊率更高達194倍，難怪愈來愈多網漫改編拍成劇集，去年已有25部Naver漫改作品，今年上架的《犬系戀人》、《末日騎士》、《Sweet Home 2》、《今生也請多指教》及《非法正義》等亦陸續有來。