《蜘蛛夫人》薛妮史維尼造型曝光 《復仇者聯盟5》導演劈炮 佩特羅帕斯卡擬拍《神奇4俠》

美劇《勁爆女子監獄》女導演S.J.格遜（S.J.Clarkson）自編自導，荷李活兩大性感女星：《格雷的五十道色戒》狄高達莊遜（Dakota Johnson）與薛妮史維尼合演超級英雄片《蜘蛛夫人》，映期一改再改，由今年7月7日推遲到10月6日，再押後至明年2月16日，最新消息是提前兩天即明年情人節（2月14日）開畫，首條預告片前晚終於曝光，故事講述救護員嘉絲（狄高達莊遜飾）遇溺後險死還生，從此擁有預知危機的超能力，卻遭貌似蜘蛛俠的反派追殺，她跟命運注定相遇的3名女生：薛妮史維尼、《捉鬼敢死隊：魅來世界》賽麗絲奧康娜（Celeste O'Connor）及《愛探險的Dora：勇闖黃金迷城》伊莎貝拉莫塞（Isabela Merced），齊齊化身超級女英雄抗敵。

《無限可能2》首預告

根據漫畫原著，狄高達莊遜扮演「蜘蛛夫人」是個身體殘障卻擁有多種異能的老婦，電影改成她的起源故事，但預告片未見她變身後的造型，反而薛妮史維尼、賽麗絲奧康娜和伊莎貝拉莫塞分別飾演不同版本「蜘蛛女」，造型搶先登場，賽麗絲背後長出蜘蛛腳的戰衣，漫畫還原度最高。

除了《蜘蛛夫人》外，同日Marvel亦公開動畫《無限可能：假如…？》（What If…?）第2季的首條預告片，全劇共分9集，定於12月22日在影視串流平台Disney+上架。今季仍然由超然物外的「觀察者」帶領粉絲進入Marvel多元宇宙，看着熟悉的角色如黑豹、蟻俠、星爵、奇異博士等，演繹原著漫畫以外的創新故事，帶來無限驚喜。

佩特羅人紅片約多

提起Marvel超級英雄片，萬眾期待的《復仇者聯盟5：康之王朝》（Avengers: The Kang Dynasty）將於2026年5月面世，事先張揚由《尚氣與十環幫傳奇》導演達斯廷卡頓操刀，據美媒The Hollywood Reporter（THR）昨日報道，他已退出劇組，對外公布原因是為專心炮製《尚氣》續集和Marvel新劇《Wonder Man》，至於「劈炮」真相是否跟新片主角祖拿芬美佐斯（Jonathan Majors）涉家暴案，他扮演反派「征服者康」或遭易角，甚至把角色抽掉有關？暫時仍是未知數。

另一Marvel超級英雄片《神奇4俠》（Fantastic Four）久聞樓梯響，昨日亦傳來新消息，據THR引述知情人士透露，曾經參演《權力遊戲》、《曼達洛人》和《最後生還者》等高收視劇集的佩特羅帕斯卡，有望加盟《神》片扮演主角之一「神奇先生」，但因他即將拍攝《最後生還者》第2季和《帝國驕雄2》（Gladiator 2），且看能否趕及《神》片明年開鏡，然後2025年5月上映。