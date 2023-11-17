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娛樂

【娛樂場】《拯救嫌疑人》內地票房4億 惠英紅演活喪女可憐母

【明報專訊】內地著名導演張藝謀女兒張末執導、《你好，李煥英》女主角張小斐、台灣導演暨演員李鴻其、影后惠英紅、尹子維和湯鎮業等合演的懸疑電影《拯救嫌疑人》，11月1日內地上映，取得佳績，贏口碑兼票房破億，穩佔多日票房冠軍。

《Marvel隊長2》無阻票房走勢

故事講述華人金牌女律師陳智琪（張小斐飾）在女兒被綁架後，接到神秘電話要求她在5天之內為一名死刑犯做無罪辯護，否則撕票。陳智琪迫於無奈下聯同警察金志雄（李鴻其飾）展開調查。在搜尋線索過程中，她為死刑犯辯護的行為受到死者家屬林淑娥（惠英紅飾）質疑。這場事關女兒生死的辯護，陳智琪絕不能輸。然而隨着深入案情，她發現自己被捲入另一場陰謀中。

《拯救嫌疑人》上映後，不但連續成為多天單日票房冠軍，目前已收近4億，口碑盛傳，故事轉折和結局讓電影討論度甚高。即使《Marvel隊長2》上周內地上映，仍無阻《拯救嫌疑人》票房走勢。

跟隨父親從低做起

除口碑和實力派演員的演出外，導演張末亦備受注目。張末畢業於紐約大學蒂施藝術學院 ，獲得藝術系碩士學位，畢業後與父親張藝謀製作多部電影，從低做起擔任剪接、編劇和助理導演，包括為《山楂樹之戀》和《三槍拍案驚奇》剪接；擔任《金陵十三釵》助理導演。2016年執導處女作《28歲未成年》，獲多方好評，2021年與父親聯合執導戰爭片《狙擊手》。《拯救嫌疑人》是張末第二套單獨執導作品，結合演員陣容和懸疑故事，電影上映至今在內地穩居票房冠軍。

張末透露自己的孩子跟片中角色小朋友恩恩差不多大，「所以我對每一場戲的細節設定都代入了自身情感投射，尤其是張小斐飾演的媽媽陳智琪，發現孩子被綁架時的那種無助，我非常有共鳴，這也讓我能勇敢面對這個題材」。

開拍前已投入角色

飾演受害人母親的惠英紅片中呈現反差甚大的演繹，「我覺得這個母親好可憐，愈可憐反差應該愈大」。談到如何塑造角色，她稱開拍前悉心梳理角色詳盡的一生，「我習慣拿了劇本看完後，會把角色人物的一生處理好，開機就不管了，讓自己進入角色裏，言行舉止都是那個人物。如果我在現場還在處理和思考，會覺得很失敗，這是我從影40多年的習慣」。《拯救嫌疑人》11月30日香港上映。

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