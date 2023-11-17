周吉佩旅行提前回港撐老友 顏志恒拖太太甜蜜合唱賀44歲生日

爆老婆上台前驚到想瀨尿

生日派對甫開始，壽星顏志恒站在台下粉絲群中出場，獻唱許志安多首金曲走勻全場，其間與粉絲握手打成一片。顏志恒獻唱期間數次甩嘴，但無損他與粉絲興致，繼續投入派對。之後與參加《中年好聲音》的戰友輪流合唱多首經典歌，氣氛高漲。

至尾段，顏志恒道出由參賽至今，感激太太背後陪伴支持，夫妻十指緊扣冧爆合唱情歌《陪著你走》，感動全場。被呼「Ben嫂」的顏太說：「好驚，我不唱，他會不開心。」顏志恒笑太太上台前驚到想瀨尿，好害怕在群眾面前唱歌，全場起哄下，他親吻太太額頭，場面溫馨。

目標推出單曲開紅館騷

顏志恒受訪時透露，演出前一晚緊張至失眠，因為是人生首個個人公開音樂會。當年40歲在工廈派對房間只開約50人派對，今年規模大得多，有現場樂隊伴奏，又要表演跳舞，自參賽後，對自己舞藝漸有自信，專誠為音樂會練舞。顏志恒感激戰友現身撐場，又冧爆多謝太太一直在背後默默支持，幫手打點一切，「搞今次音樂會由聯絡粉絲、印Tee到宣傳，都交太太處理，她好厲害，幫了我好多，讓我專心練歌，一定要請她食餐勁來報答。12月8日是我們結婚10周年，當日想處理好兒子功課後，跟太太平靜食餐安樂茶飯」。

談到生日願望，顏志恒長遠目標當然恨開紅館騷，又希望推出個人單曲。他透露在太太懷幼子時，曾創作歌曲《新一頁日記》為對方打氣，前晚首次公開現場演繹，希望之後陸續有更多個人作品。

周吉佩撐尹光攞男歌手獎

顏志恒邀請老友周吉佩任嘉賓，自爆與對方爸爸同月同日生日，曾笑言每年相約一齊慶祝。周吉佩陪家人去韓國釜山旅行，為顏志恒提早一日回港。他提到韓國牀蝨為患，為此入住酒店時地氈式搜索，慶幸沒有任何發現。

周吉佩在無綫台慶與尹光一齊表演，他開心又期待，「光B（尹光）新歌《Dear Myself》好正，之前很少聽他唱此類歌。好想跟他合照，會撐他爭『男歌手』獎，準備投他一票，至於之後能否再合作就順其自然」。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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