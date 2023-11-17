《白日之下》兩周票房近千萬 古天樂加盟謝票 余香凝幾攰都值得

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

古天樂（古仔）、余香凝昨日出席品牌手表活動，穿皮褸的古仔展現男人魅力，笑說：「今（昨）日似機師嘞啩！」重提他在電影版《衝上雲霄》演機師，成功搶鏡，吸引大批市民圍觀，更有男粉絲大叫好有型。

余香凝主演電影《白日之下》由古仔投資，上映兩星期票房近1000萬，余香凝對此感鼓舞和值得，「多謝老闆，證明我們最近跑很多戲院跟觀眾交流有宣傳效用，雖然有點攰，但吸引到更多人入場，累的感覺又消失了」。

揭找林保怡演院長原因

古仔稱難得拍到一部好戲，又獲大眾支持，是值得開心的事，決定明日（18日）加入團隊齊齊謝票，希望可以助攻爭取更佳成績，「身為香港電影從業員，都希望吸更多人支持電影，想入場聽聽觀眾聲音，希望拍更多好作品」。談到戲中飾演院長的林保怡感謝堅持起用他，古仔說：「想找個表面好善良的人，咁不如搵保怡，我打畀佢，佢話好，其實個角色都幾大膽。」會多拍關於社會的題材？他說：「拍社會題材固然好，但要顧及環境去設計，好劇本可遇不可求。」

努力收身備戰金馬頒獎禮

古仔替余香凝角逐台灣金馬獎影后高興，勉勵她盡力就夠，「有份候選已是一種肯定，若能得獎是錦上添花。（加片約獎勵她？）無論如何都不停畀機會她，不過拍戲要試鏡，角色適合才可」。余香凝稱得到古仔鼓勵已是很大肯定，婚後兼顧家庭和事業，需要學習分配時間，「我都想有最佳狀態參加金馬獎頒獎典禮，所以兒子出世後一個多月，我便努力收身」。

古仔透露主演電影《尾隨》殺青，聖誕節可放假開派對慶祝。會否準備禮物給身邊人和員工？他說：「有，公司10周年紀念，早前舉行周年晚宴，已送出現金獎，讓一班手足自己買禮物。」

寶珮如開心演技獲認同

《白日之下》上畫第二周雖然場次減少，但繼續得到觀眾入場支持，過去周末及周日（11日及12日），單日均收超過120萬票房，比首周末升逾兩成。網民讚戲中演員表現出色，除余香凝、林保怡和梁雍婷外，姜大衛、梁仲恆、寶珮如、胡楓（修哥）、譚玉瑛等，以及飾演殘疾院舍院友的特約演員都被讚演出逼真。寶珮如飾演院舍看護芳姐，觀眾讚她演繹霸道看護入木三分，令人恨之入骨，被看好有機會爭獎。寶珮如拍片感謝觀眾好評，「可以同到咁多高水準、高水平的演員合作，兼得到大家認同，我真的好開心，無想過自己的成就或有任何提名，會繼續努力學習，希望未來日子演多些不同角色」。

特別演出的修哥對於票房報捷感興奮，「當初票房並不理想，但點解愈映愈旺場，主要因為電影好，觀眾有共鳴，一傳十、十傳百，愈收愈多，認真恭喜，證明好電影會有觀眾欣賞，我對這套戲的評價是very good」。

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