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娛樂

洪卓立否認因失戀暴肥 陳家樂為太太連詩雅改變

【明報專訊】陳家樂、洪卓立、李靖筠及曾樂彤前晚出席電影《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》首映禮。洪卓立早前宣布與劉沛蘅（Hillary）分手，近日露面身形暴脹，肥了20多磅，他否認因失戀自暴自棄，「想增磅後再操肌，我要瘦，但不想變鋼條，希望變靚線條，著衫好看點。近半年食好多東西增磅，然後才可減脂，可能本身頭大、頸短，看上去好肥，其實我操了幾個月，操到似軍訓，目標明年2月到內地演出時展示成果」。

姍姍來遲的陳家樂解釋正準備跟太太連詩雅下廚煮晚餐，才醒起要出席首映，於是馬上趕來現場，唯有將晚餐變消夜。他笑言婚後仍有選擇困難問題，啟發以「男人的抉擇」題材拍網上頻道短片，希望大家有共鳴，他笑說：「我可以每餐都食黑椒雞扒飯，食足10年不變，但為另一半要改變；我籌備婚禮時，跟張繼聰、岑珈其學會夫妻相處之道，不可以什麼都說沒所謂，要在生活上多點參與及畀意見，讓另一半感覺條氣順啲。」

曾樂彤聞徐浩即落閘

曾樂彤與李靖筠獲贈鮮花，但齊聲表示不喜歡收花，曾樂彤說：「鮮花很快凋謝，處理麻煩。」緋聞男友徐浩可有送花？她即時落閘說：「我哋唔講呢啲！我出嫁前只講事業。」李靖筠自認現實，寧願身邊人折現代替送禮物，「送手袋畀我，不如送兩萬現金。（關楚耀送給女友幾十萬現金？）很羨慕他的女友。」

記者：鍾一虹

相關字詞﹕飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌 曾樂彤 李靖筠 洪卓立 陳家樂

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