出席台灣新書講座談「死訊」傳聞 李連杰搞笑闢謠：我還沒死

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李連杰近日推出新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》，昨日在台灣舉行新書講座，他一開始跟在場人士打招呼，中氣十足說：「大家早上好！我還沒死！最近大陸都在說我死了，已經10年了，還有1000多萬人關注，甚至還有人說，你死了這麼多次，怎麼還沒死。」他搞笑親自闢謠，令全場大笑。

人生經歷3次生死關頭

李連杰鑽研佛學25年，他說：「有人知道我練武術，有人知道我拍戲、做公益，但鮮有人知道，我花了25年了解生死是什麼，這話題較嚴肅，但是我很努力，想了解生死到底是什麼。」他稱在師傅鼓勵下，決定寫這本書分享這25年的所思所想。他說體驗到生命無常，覺得理論跟親身經歷是兩回事。為什麼會想了解生死呢？他提到出道這麼多年來經歷過幾次生死關頭；2004年於馬爾代夫遭遇南亞海嘯，後來拍《霍元甲》摔傷，以及在青海發生嚴重高山症等，一年內經歷3次生死關頭，對他帶來極大影響。

患甲狀腺病以為罹癌

李連杰體會生命的脆弱，後來剛好接到跟自閉症主題相關的電影《海洋天堂》，他想投身公益，想知自己能否放棄1000萬片酬的電影，於是接拍《海洋天堂》只象徵式收1元人民幣片酬，拍片時沒什麼胃口，當時誤以為自己罹癌，心想：「起碼我覺得晚期的時候還能混兩三個月，先把它做完了再說。」後來發現原來是甲狀腺機能亢進症。以往電影只要放上「李連杰」三個字，票房多會大賣，但《海洋天堂》卻沒戲院願意放映。他覺得商業考量也正常，但他不後悔，「上映後有近3000名家長寫信給我，感謝我為自閉症家庭所做的事，說出他們心裏的話，我相當感動」。至於患甲狀腺機能亢進症，他認為一切是因果、因緣，「知道有這個疾病時只想『來吧！那就治吧』，如果治不好，還是會覺得自己很幸福」。他至今每天要吃藥控制，心情未受影響，「每個負面我都能轉成正面，轉煩惱為菩提，把負面看成正面」。

助細女Jada渡過難關

李連杰的細女Jada曾在社交網透露有段長時間被焦慮及抑鬱症困擾，最後在專業人士幫助下渡過難關。李連杰表示去年開始為了女兒研究心理學相關的事，以及向專業人士請教，希望能夠陪伴女兒走過難關。