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娛樂

【娛樂場】舞台劇《小塵大事2023 我也流淚的》 初哥Marco太可愛冧暈幕後「姨姨」

【明報專訊】男團P1X3L成員葉振弘（Marco）與吳林峰首次參演舞台劇，伙經驗豐富的胡希文合演《小塵大事2023 我也流淚的》。吳林峰和胡希文演情侶，有不少身體接觸，前者綵排初期表現尷尬硬晒軚，熟絡後變得自然。雖然是工作需要的親密互動，吳林峰事前要問准女友底線。另一舞台劇初哥Marco視演出為挑戰，自爆弱項記對白，舞台劇冇得NG大感壓力。

演藝學院表演系畢業的胡希文舞台劇經驗雖豐富，但首次劇中有「感情線」，讚吳林峰是「君子」，「我跟他演情侶有身體接觸，稍為掂一掂他都『唔敢郁』，現在熟了較自然。Marco則太可愛，好受幕後女同事歡迎，搞到我們班『姨姨』母愛大爆發」。

陳塵創「塵漫畫」吸百萬粉絲

《我也流淚的》原創意念和故事出自香港作家陳塵，他以角色Dustykid塵創作，10年來於社交媒體發布以心靈做題材的「塵漫畫」，成為許多讀者的心靈伙伴，受年輕讀者、上班族，以及心理學家、社工、學者等關注。Dustykid在香港與海外已累積超過100萬粉絲。

陳塵以獨特的方式記錄塵的故事，為讀者提供了溫暖的心靈角落，並以自己豐富的心靈經歷和文字的治癒力量，鼓勵讀者改變心情，清理心中的塵埃，讓心事變得輕鬆自在。面對環境的變化和生活中的困難，他又提醒大家要以自己為中心，找到自己真實的存在，並在力所能及的範圍內給予自己和他人支持。

尋找眼淚 跟觀眾大哭一場

陳塵＠Dustykid的作品一向安撫心靈，生活中有多困難和痛苦，也可以找到內心的寧靜和平衡。如何將陳塵的故事搬上舞台演繹，對他的支持者而言非常期待。

劇團以此簡介《我也流淚的》故事內容，「小時候跌倒，媽媽會撫着我們的頭說：『乖，冇事，唔好喊。』長大後跌倒，我們學會擁抱自己說：『乖，冇事，唔好喊。』起初，我們拼命學習堅強；後來，我們拼命學習釋放；我們在眼淚與悲傷之間畫上等號，拼命學習各種應對方法。這是一個關於直播流淚的故事，也是一個遺失與尋找眼淚的故事。今年秋天，劇場裏哭一場，然後微笑」，如何直播流淚？觀眾要入戲場才能感受。

演出日期：11月24日至26日、29日至30日；12月1日至2日 晚上8時

11月26日、12月2日至3日 下午3時

演出地點：沙田大會堂 文娛廳

票價：450元

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